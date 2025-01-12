Російські війська щодня обстрілюють українські мирні населені пункти та позиції наших воїнів на передовій. 

За тиждень окупанти запустили по Україні майже 700 авіабомб та понад 600 ударних дронів

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

Зеленський закликав посилити ППО для України 

Глава держави вкотре наголосив на важливості реалізації всіх домовленостей з партнерами.

«Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі «Рамштайн» щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю», - зауважив президент. 

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За словами Володимира Зеленського, Київ обговорював з партнерами можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них. 

«У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир», - наголосив глава держави. 

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Цієї ночі російські війська знову атакували Україну безпілотниками.

Загалом запустили 94 БПЛА. 

Сили ППО збили 60 дронів, 34 - локаційно втрачені. 

Протиповітряна оборона працювала на території одинадцяти областей. 

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Через падіння збитих ворожих дронів пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. 

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