Російські війська вкотре обстріляли Дніпровський район Херсона. 

Пошкоджена електромережа. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Частина району залишилася без світла. 

Частина Херсона без світла через обстріл РФ

За даними міської влади, знеструмлено майже 23 тисячі точок обліку. 

Рух електротранспорту в місті тимчасово обмежили. 

«Маршрути не працюватимуть по вулиці І. Кулика. На лініях залишається 10 тролейбусів, які працюють по скорочених маршрутах», - уточнив керівник МВА Роман Мрочко. 

Advertisement

Енергетики кажуть про значні пошкодження електромережі. 

Також після атаки російських окупантів у Дніпровському районі пошкоджені теплові мережі.

Без опалення близько 20 багатоквартирних будинків.

Обстріли Херсона: що відомо про постраждалих

Зранку війська РФ атакували з БпЛА Антонівку у передмісті Херсона. 

Під ворожий удар потрапила 47-річна жінка. Її госпіталізували. 

Армія РФ гатить по Дніпропетровщині: є пошкодження
Більше по темі

Армія РФ гатить по Дніпропетровщині: є пошкодження

Внаслідок ворожих атак в області пошкоджена інфраструктура, адмінбудівля та магазин.

Близько дев’ятої години окупанти скинули вибухівку з дрона на жительку Херсона. Постраждалій 57 років. Бригада «екстренки» доправила потерпілу до лікарні. 

Згодом до медзакладу звернувся ще один херсонець, який постраждав через атаку ворожого дрона. 62-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
РФ за тиждень запустила по Україні 700 авіабомб та 600 дронів Зеленський
РФ за тиждень запустила по Україні 700 авіабомб та 600 дронів
Київ Пост
9г тому
Сили ППО збили 60 дронів, 34 - локаційно втрачені Дрони
Сили ППО збили 60 дронів, 34 - локаційно втрачені
Київ Пост
13г тому
Армія РФ гатить по Дніпропетровщині: є пошкодження Дніпро
Армія РФ гатить по Дніпропетровщині: є пошкодження
Київ Пост
14г тому
Президент доручив збільшити кількість замовлень дронів Зеленський
Президент доручив збільшити кількість замовлень дронів
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній У Торецьку окупанти маскуються під цивільних, - Сили оборони
Далі » Кількість загиблих через пожежі в Лос-Анджелесі зросла до 16