Російські війська вкотре обстріляли Дніпровський район Херсона.

Пошкоджена електромережа.

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Частина району залишилася без світла.

Частина Херсона без світла через обстріл РФ

За даними міської влади, знеструмлено майже 23 тисячі точок обліку.

Рух електротранспорту в місті тимчасово обмежили.

«Маршрути не працюватимуть по вулиці І. Кулика. На лініях залишається 10 тролейбусів, які працюють по скорочених маршрутах», - уточнив керівник МВА Роман Мрочко.

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Енергетики кажуть про значні пошкодження електромережі.

Також після атаки російських окупантів у Дніпровському районі пошкоджені теплові мережі.

Без опалення близько 20 багатоквартирних будинків.

Обстріли Херсона: що відомо про постраждалих

Зранку війська РФ атакували з БпЛА Антонівку у передмісті Херсона.

Під ворожий удар потрапила 47-річна жінка. Її госпіталізували.

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Близько дев’ятої години окупанти скинули вибухівку з дрона на жительку Херсона. Постраждалій 57 років. Бригада «екстренки» доправила потерпілу до лікарні.

Згодом до медзакладу звернувся ще один херсонець, який постраждав через атаку ворожого дрона. 62-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.