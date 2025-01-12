Російські війська вкотре обстріляли Дніпровський район Херсона.
Пошкоджена електромережа.
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Частина району залишилася без світла.
Частина Херсона без світла через обстріл РФ
За даними міської влади, знеструмлено майже 23 тисячі точок обліку.
Рух електротранспорту в місті тимчасово обмежили.
«Маршрути не працюватимуть по вулиці І. Кулика. На лініях залишається 10 тролейбусів, які працюють по скорочених маршрутах», - уточнив керівник МВА Роман Мрочко.
Енергетики кажуть про значні пошкодження електромережі.
Також після атаки російських окупантів у Дніпровському районі пошкоджені теплові мережі.
Без опалення близько 20 багатоквартирних будинків.
Обстріли Херсона: що відомо про постраждалих
Зранку війська РФ атакували з БпЛА Антонівку у передмісті Херсона.
Під ворожий удар потрапила 47-річна жінка. Її госпіталізували.
Армія РФ гатить по Дніпропетровщині: є пошкодження
Близько дев’ятої години окупанти скинули вибухівку з дрона на жительку Херсона. Постраждалій 57 років. Бригада «екстренки» доправила потерпілу до лікарні.
Згодом до медзакладу звернувся ще один херсонець, який постраждав через атаку ворожого дрона. 62-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.