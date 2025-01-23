Обстріли України день за днем 01-23-2025

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Внаслідок удару поранені четверо рятувальників ДСНС.
У ніч проти 23 січня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За попередніми даними, одна людина загинула, 24 поранені, серед яких четверо − рятувальники ДСНС.
Найгарячішими напрямками на фронті є Покровский, Торецький і Лиманський; Бербок вважає, що Німеччина має відправити миротворців в Україну; РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю.
За 22 січня зафіксували 103 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку ворог 7 разів проводив штурми позицій ЗСУ в районах Лозової, Загризового та Петропавлівки. Українські захисники відбили 6 атак, одне боєзіткнення досі триває.