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LIVE Обстріли України Updated 40хв тому

Обстріли України день за днем 01-23-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-23-2025
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Київ Пост
7г тому

Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Запоріжжі: є жертви

Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Запоріжжі: є жертви
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Київ Пост
40хв тому

Внаслідок удару поранені четверо рятувальників ДСНС.

У ніч проти 23 січня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія атакувала Запоріжжя: 1 загиблий, 24 поранених − подробиці

За попередніми даними, одна людина загинула, 24 поранені, серед яких четверо − рятувальники ДСНС.

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Хроніка війни в Україні. 22 січня: «Росія штурмує схід України»

Хроніка війни в Україні. 22 січня: «Росія штурмує схід України»
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Тимур Дубовик
1г тому

Найгарячішими напрямками на фронті є Покровский, Торецький і Лиманський; Бербок вважає, що Німеччина має відправити миротворців в Україну; РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю.

За 22 січня зафіксували 103 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

103 боєзіткнення за добу: ЗСУ відбивають атаки РФ

На Куп’янському напрямку ворог 7 разів проводив штурми позицій ЗСУ в районах Лозової, Загризового та Петропавлівки. Українські захисники відбили 6 атак, одне боєзіткнення досі триває.

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