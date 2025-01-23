У ніч проти 23 січня ППО збила 57 ударних дронів типу “Shahed” і безпілотники інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 22-23 січня − подробиці

Повітряні сили виявили 92 БпЛА, які запустили з Міллерово, Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії та Чауда (в Криму) Ворог також запустив чотири балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23 з Воронезької облласті в РФ..

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Дрони збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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Через удар балістичними ракетами по Запоріжжю є загиблий та поранені, зруйновані та пошкоджені підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки.

27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, ще три дрони передувають у повітряному просторі країни.

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Найгарячішими напрямками на фронті є Покровский, Торецький і Лиманський; Бербок вважає, що Німеччина має відправити миротворців в Україну; РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю.

Фото: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої ночі ППО збила 65 дронів типу “Shahed” і дронів-імітаторів. Внаслідок атаки пошкоджені установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні й багатоквартирні будинки в низці областей України.

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21 січня, ППО збила 72 ударні дрони типу “Shahed” і дрони інших типів.

У ніч на 20 січня ППО збила 93 ударні БПЛА типу “Shahed” та безпілотники інших типів.

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