Обстріли України день за днем 01-29-2025

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Загиблі були працівницями цього підприємства.
28 січня росіяни атакували Миколаїв. Внаслідок ракетного удару по приватному підприємству загинули дві жінки, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
“Російські покидькі вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству. Працюємо”, − додав Сєнкевич
РФ найактивніше наступає на Покровському, Торецькому й Сіверському напрямках; Зеленський доручив уряду прозвітувати щодо призупинених американських програм; Росія вдарила ракетою по Миколаєву.
За 28 січня зафіксували 174 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку противник сім разів марно штурмував позиції підрозділів ЗСУ в районах Вовчанська та Стариці.