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LIVE Обстріли України Updated 53хв тому

Обстріли України день за днем 01-29-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-29-2025
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Київ Пост
1г тому

Росіяни вдарила по приватному підприємству в Миколаєві: є загиблі

Росіяни вдарила по приватному підприємству в Миколаєві: є загиблі
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Київ Пост
1г тому

Загиблі були працівницями цього підприємства.

28 січня росіяни атакували Миколаїв. Внаслідок ракетного удару по приватному підприємству загинули дві жінки, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Обстріл Миколаєва: ракета влучила у підприємство

“Російські покидькі вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству. Працюємо”, − додав Сєнкевич

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Хроніка війни в Україні. 29 січня: «Росія продовжує спроби наступу на сході України»

Хроніка війни в Україні. 29 січня: «Росія продовжує спроби наступу на сході України»
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Тимур Дубовик
2г тому

РФ найактивніше наступає на Покровському, Торецькому й Сіверському напрямках; Зеленський доручив уряду прозвітувати щодо призупинених американських програм; Росія вдарила ракетою по Миколаєву.

За 28 січня зафіксували 174 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що сказав Генштаб?

На Харківському напрямку противник сім разів марно штурмував позиції підрозділів ЗСУ в районах Вовчанська та Стариці.  

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