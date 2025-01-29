28 січня росіяни атакували Миколаїв. Внаслідок ракетного удару по приватному підприємству загинули дві жінки, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Обстріл Миколаєва: ракета влучила у підприємство

“Російські покидькі вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству. Працюємо”, − додав Сєнкевич

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Водночас за даними керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, загиблі були працівницями підприємства.

Фото: ДСНС України / Телеграм

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ДСНС повідомила, що загиблим було 54 та 56 років. Їхні тіла з-під завалів деблокували рятувальники. Раніше в Миколаєві було оголошено повітряну тривогу, під час якої було чутно вибух.

Російські “Шахеди” атакували Харків та Одесу

У ніч проти вівторка, 28 січня, російський дрон-камікадзе “Shahed” атакував Харків. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа на території цивільного підприємства у Новобаварському районі.

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Площа пожежі становила близько 1500 квадратних метрів.

До ліквідації наслідків пожежі залучили понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.

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Росіяни також атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та автомобілі. За даними керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок дронового нальоту постраждали четверо людей.

26 січня в Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару росіян 18 січня. Внаслідок балістичного удару по Запоріжжю 18 січня також був пошкоджений Свято-Андріївський собор Української православної церкви МП.