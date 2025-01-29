За 28 січня зафіксували 174 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що сказав Генштаб?

На Харківському напрямку противник сім разів марно штурмував позиції підрозділів ЗСУ в районах Вовчанська та Стариці.

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На Куп’янському напрямку РФ наступала дії біля Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки, два боєзіткнення тривають дотепер. Українські захисники зупинили 12 ворожих атак.

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На Лиманському напрямку росіяни 9 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Новоєгорівки, Богуславки, Новолюбівки, Макіївки та у Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення триває досі.

На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського. Тривають два боєзіткнення.

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На Краматорському напрямку Росія 11 разів штурмувала українські позиції поблизу Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 17 атак у районах населених пунктів Кримське, Диліївка, Дачне, Торецьк та Щербинівка. Ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку РФ 75 разів атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли.

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На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 7 спроб прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

На Гуляйпільському напрямку росіяни 5 разів атакували населений пункт Новосілка.

На Придніпровському напрямку окупанти провели один марний штурм позицій українських оборонців.

У Курській області ЗСУ відбивали 10 атак противника, триває один бій.

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Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 29 січня 2024 року становлять близько 834 тис. 670 осіб, зокрема 1670 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9886 (+10) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20597 (+24), артилерійських систем – 22395 (+29), РСЗВ – 1264 (+1)

засобів ППО ‒ 1050, літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23456 (+57)

крилатих ракет ‒ 3054 (+1), кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 35366 (+97), спеціальної техніки ‒ 3721 (+3).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Зеленський доручив підготувати звіт про призупинені програми підтримки США

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати звіт щодо призупинених гуманітарних програм підтримки США.

Урядовці з’ясують, які програми є в дефіциті.

За словами українського лідера, майже всі програми йшли не через український уряд, а саме через громади та різні організації.

Він пояснив, що частину Україна може профінансувати державними коштами, а фінансування іншої частини обговорять з європейськими та американськими партнерами. Програми стосуються сфер зв’язку, цифровізації, підтримки ветеранів, шкіл, лікарень, відбудови тощо.

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“Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все, і те, що є пріоритетним, те, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, − пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо”, − додав Зеленський.

Росіяни вдарила по підприємству в Миколаєві: є загиблі

Увечері 28 січня росіяни атакували Миколаїв. Внаслідок ракетного удару по приватному підприємству загинули дві жінки.

“Російські покидькі вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству. Працюємо”, − повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Водночас за даними керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, загиблі були працівницями підприємства.

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ДСНС повідомляє, що загиблим було 54 та 56 років. Їхні тіла з-під завалів деблокували рятувальники. Раніше в Миколаєві було оголошено повітряну тривогу, під час якої було чутно вибух.