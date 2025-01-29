У ніч на 29 січня українська ППО збила 29 ударних безпілотників типу “Shahed” і дрони інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 28-29 січня − подробиці

Росія атакувала Україну 57 БпЛА, які запустили з Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська в РФ, а також Чауда в Криму.

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Дрони збивали в у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

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Внаслідок атак уражені Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

14 ворожих дронів-імітаторів локаційно втрачені.

Окрім дронів, ворог застосував балістичну ракету “Іскандер-М” із Криму.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

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Останні обстріли України − що треба знати

Минулої доби, в ніч проти 28 січня, сили ППО знищили 65 ударних безпілотників типу “Shahed” і дрони інших типів, які летіли з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

В ніч на 27 січня, сили української ППО збили 57 ударних дронів. 39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

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У ніч на 26 січня, росіяни знову запустили по Україні дрони. Як і в попередні дні, атакували різних типів із напрямків − Орла, Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 9:00 українські військові збили 50 ударних безпілотників і дронів інших типів.