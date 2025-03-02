Обстріли України день за днем 03-02-2025

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Російські війська вдарили по громадському транспорту дроном.
Російська армія вдарила дроном по маршрутці у Херсоні.
Загинула жінка.
Попередньо, ворог скинув на житловий квартал міста авіабомбу ФАБ-250.
Російські війська завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині.
Під ворожим вогнем вкотре опинився житловий квартал міста.
Внаслідок атаки дронів є пошкодження на Хмельниччині, Сумщині, Запоріжжі та Харківщині.
У ніч на 2 березня війська РФ знову атакували Україну дронами.
Запустили 79 безпілотників. Зафіксовані як ударні БпЛА типу Shahed, так і імітатори різних типів.
За даними ДСНС, через падіння уламків дрона загорівся будинок. Пошкоджені сусідні оселі.
У суботу ввечері російські війська атакували Запоріжжя «шахедами».
Поцілили по багатоквартирному будинку.