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LIVE Обстріли України Updated 10г тому

Обстріли України день за днем 03-02-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-02-2025
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Київ Пост
1д тому

Армія РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблий і поранені

Армія РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблий і поранені
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Київ Пост
10г тому

Російські війська вдарили по громадському транспорту дроном.

Російська армія вдарила дроном по маршрутці у Херсоні. 

Загинула жінка. 

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У Краматорську росіяни вбили 18-річного хлопця

У Краматорську росіяни вбили 18-річного хлопця
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Київ Пост
14г тому

Попередньо, ворог скинув на житловий квартал міста авіабомбу ФАБ-250.

Російські війська завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. 

Під ворожим вогнем вкотре опинився житловий квартал міста. 

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У небі над Україною збили 63 ворожих БпЛА

У небі над Україною збили 63 ворожих БпЛА
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Київ Пост
15г тому

Внаслідок атаки дронів є пошкодження на Хмельниччині, Сумщині, Запоріжжі та Харківщині.

У ніч на 2 березня війська РФ знову атакували Україну дронами

Запустили 79 безпілотників. Зафіксовані як ударні БпЛА типу Shahed, так і імітатори різних типів.

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Російські військові атакували Запоріжжя: постраждала жінка

Російські військові атакували Запоріжжя: постраждала жінка
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Київ Пост
16г тому

За даними ДСНС, через падіння уламків дрона загорівся будинок. Пошкоджені сусідні оселі.

У суботу ввечері російські війська атакували Запоріжжя «шахедами». 

Поцілили по багатоквартирному будинку. 

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