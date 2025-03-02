Російські війська завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині.
Під ворожим вогнем вкотре опинився житловий квартал міста.
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Внаслідок атаки загинув 18-річний хлопець. Ще двоє людей - постраждали.
Авіаудар по Краматорську: що відомо
Як розповіли в прокуратурі, армія РФ вдарила по місту пізно ввечері 1 березня.
За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення «ФАБ-250» з модулем УМПК.
18-річний містянин отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям.
Поранені також чоловік 34 років та 88-річна пенсіонерка. На момент обстрілу вони були у себе вдома. Потерпілим надали медичну допомогу.
Росіяни атакували Україну дронами
Цієї ночі росіяни запустили по Україні 79 ударних дронів.
Наша ППО збила 63 з них. 16 - локаційно втрачені.
На Хмельниччині через удар ворожого дрона постраждала жінка - мешканка села Пирогівці. Внаслідок атаки сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено 9 житлових будинків. Зачепило також лінії електропередач. За інформацією обласної влади, понад дві сотні абонентів залишилися без світла.
Російські військові атакували Запоріжжя: постраждала жінка
У небі над Сумщиною наші зенітники збили 19 ворожих БпЛА типу «шахед».
На Харківщині ввечері зафіксували падіння уламків поблизу Балаклії. В селі Олександрівка уламками «Герані» обірвано високовольтну лінію. Відновлювальні роботи тривають. У Золочеві через влучання FPV-дрона пошкоджено два приватні житлові будинки.
Внаслідок вечірньої атаки у Запоріжжі постраждала жінка. Її госпіталізували.
Через падіння уламків безпілотника загорівся будинок. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні оселі.