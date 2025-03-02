Російські війська завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині.

Під ворожим вогнем вкотре опинився житловий квартал міста.

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Внаслідок атаки загинув 18-річний хлопець. Ще двоє людей - постраждали.

Авіаудар по Краматорську: що відомо

Як розповіли в прокуратурі, армія РФ вдарила по місту пізно ввечері 1 березня.

За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення «ФАБ-250» з модулем УМПК.

18-річний містянин отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям.

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Поранені також чоловік 34 років та 88-річна пенсіонерка. На момент обстрілу вони були у себе вдома. Потерпілим надали медичну допомогу.

Росіяни атакували Україну дронами

Цієї ночі росіяни запустили по Україні 79 ударних дронів.

Наша ППО збила 63 з них. 16 - локаційно втрачені.

На Хмельниччині через удар ворожого дрона постраждала жінка - мешканка села Пирогівці. Внаслідок атаки сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено 9 житлових будинків. Зачепило також лінії електропередач. За інформацією обласної влади, понад дві сотні абонентів залишилися без світла.

Більше по темі Російські військові атакували Запоріжжя: постраждала жінка За даними ДСНС, через падіння уламків дрона загорівся будинок. Пошкоджені сусідні оселі.

У небі над Сумщиною наші зенітники збили 19 ворожих БпЛА типу «шахед».

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На Харківщині ввечері зафіксували падіння уламків поблизу Балаклії. В селі Олександрівка уламками «Герані» обірвано високовольтну лінію. Відновлювальні роботи тривають. У Золочеві через влучання FPV-дрона пошкоджено два приватні житлові будинки.

Внаслідок вечірньої атаки у Запоріжжі постраждала жінка. Її госпіталізували.

Через падіння уламків безпілотника загорівся будинок. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні оселі.