Російські війська завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. 

Під ворожим вогнем вкотре опинився житловий квартал міста. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Внаслідок атаки загинув 18-річний хлопець. Ще двоє людей - постраждали. 

Авіаудар по Краматорську: що відомо   

Як розповіли в прокуратурі, армія РФ вдарила по місту пізно ввечері 1 березня. 

За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення «ФАБ-250» з модулем УМПК. 

18-річний містянин отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. 

Advertisement

Поранені також чоловік 34 років та 88-річна пенсіонерка. На момент обстрілу вони були у себе вдома. Потерпілим надали медичну допомогу. 

Росіяни атакували Україну дронами

Цієї ночі росіяни запустили по Україні 79 ударних дронів

Наша ППО збила 63 з них. 16 - локаційно втрачені. 

На Хмельниччині через удар ворожого дрона постраждала жінка - мешканка села Пирогівці. Внаслідок атаки сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено 9 житлових будинків. Зачепило також лінії електропередач. За інформацією обласної влади, понад дві сотні абонентів залишилися без світла. 

Російські військові атакували Запоріжжя: постраждала жінка
Більше по темі

Російські військові атакували Запоріжжя: постраждала жінка

За даними ДСНС, через падіння уламків дрона загорівся будинок. Пошкоджені сусідні оселі.

У небі над Сумщиною наші зенітники збили 19 ворожих БпЛА типу «шахед».

Advertisement

На Харківщині ввечері зафіксували падіння уламків поблизу Балаклії. В селі Олександрівка уламками «Герані» обірвано високовольтну лінію. Відновлювальні роботи тривають. У Золочеві через влучання FPV-дрона пошкоджено два приватні житлові будинки.

Внаслідок вечірньої атаки у Запоріжжі постраждала жінка. Її госпіталізували.

Через падіння уламків безпілотника загорівся будинок. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні оселі. 

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Обстріли України
Обстріли України день за днем 03-03-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-03-2025
Київ Пост
21хв тому
Обстріли України день за днем 03-02-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-02-2025
Київ Пост
1д тому
Сили ППО збили понад сотню дронів Дрони
Сили ППО збили понад сотню дронів
Київ Пост
1д тому
Обстріли України день за днем 03-01-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-01-2025
Київ Пост
2д тому
Читати далі
Армія РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблий і поранені Дрони
Армія РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблий і поранені
Київ Пост
10г тому
У небі над Україною збили 63 ворожих БпЛА Харків
У небі над Україною збили 63 ворожих БпЛА
Київ Пост
15г тому
Російські військові атакували Запоріжжя: постраждала жінка Дрони
Російські військові атакували Запоріжжя: постраждала жінка
Київ Пост
16г тому
Росіяни масовано атакували Харків: 12 постраждалих Харків
Росіяни масовано атакували Харків: 12 постраждалих
Київ Пост
1д тому
" Попередній У небі над Україною збили 63 ворожих БпЛА
Далі » Макрон працює над відновленням діалогу між Україною та США