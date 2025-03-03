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LIVE Обстріли України Updated 2г тому

Обстріли України день за днем 03-03-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-03-2025
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Київ Пост
16г тому

Удар по полігону: Сирський відсторонив керівників центру підготовки та частини

Удар по полігону: Сирський відсторонив керівників центру підготовки та частини
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Київ Пост
2г тому

Було атаковано полігон “Новомосковський”. Наразі триває перевірка та встановлення всіх обставин події.

Генерал-майор, командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Михайло Драпатий повідомив, що російська армія завдала удару по полігону, на якому перебували українські військові.

Є загиблі та поранені.

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Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ запустила по Україні за тиждень

Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ запустила по Україні за тиждень
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Київ Пост
3г тому

Протягом останнього тижня Росія продовжила тероризувати Україну обстрілами дронами та ракетами.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, скільки Росія запустила дронів і ракет по Україні протягом останнього тижня.

«… Ми (Україна – ред.) хочемо завершення цієї війни. Але Росія не хоче й продовжує повітряний терор: за минулий тиждень – понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет, випущених по Україні, щоб руйнувати міста і вбивати людей», – написав він у своєму Телеграмі.

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Росія планує запускати до 500 «Шахедів» по Україні за раз – заступник Буданова

Росія планує запускати до 500 «Шахедів» по Україні за раз – заступник Буданова
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Київ Пост
4г тому

Такі плани стали наслідком того, що Росія вже збільшила виробничі потужності з випуску безпілотників, розширила їхню номенклатуру.

Росія активно збільшує виробництво безпілотних літальних апаратів та розширює їх номенклатуру. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, ворог планує одночасно запускати до 500 дронів, що значно ускладнить роботу української ППО. Про це заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

“Зараз вони значно збільшили випуск безпілотних літальних апаратів. І саме це дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів.

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Хроніка війни в Україні. 3 березня: Найгарячіше на Покровському напрямку

Хроніка війни в Україні. 3 березня: Найгарячіше на Покровському напрямку
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Київ Пост
8г тому

Стратегічна оборонна операція ЗСУ триває, Сили оборони відбивають штурми на багатьох напрямках, Росія вкотре атакувала українські міста, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Сили оборони України продовжують боротися з Росією на багатьох напрямків. Ворог знову атакує українські міста, зокрема їхню цивільну інфраструктуру.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 97 боєзіткнень.

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