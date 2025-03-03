Сили оборони України продовжують боротися з Росією на багатьох напрямків. Ворог знову атакує українські міста, зокрема їхню цивільну інфраструктуру.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 97 боєзіткнень.

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Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, 62 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів та залучив для ураження 869 дронів-камікадзе.

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На Харківському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм у районі Вовчанську. Водночас, противник скинув чотири КАБи поблизу Довжика.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Нового, Ямполівки та Новомихайлівки.

Більше по темі Росія планує запускати до 500 «Шахедів» по Україні за раз – заступник Буданова Такі плани стали наслідком того, що Росія вже збільшила виробничі потужності з випуску безпілотників, розширила їхню номенклатуру.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Григорівки та Олександро-Шультиного

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне Друге та Улакли, два боєзіткнення ще тривають.

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Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Покровськ, Гришине, Леонтовичі, Удачне, Олексіївка, Новопавлівка та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 4 атаки в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та Скудне.

На Гуляйпільському напрямку напрямку армія РФ завдала авіаударів у районах Гуляйполя, Варварівки та Залізничного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі Нестерянкии та Новоданилівки.

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На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив активні дії.

Курська спецоперація - останні новини

На Курському напрямку Сили оборони України продовжують активно протистояти російським окупантам.

Протягом дня українські військові відбили 30 спроб штурму з боку загарбницької армії.

Крім того, ворожа авіація здійснила 14 авіаційних ударів, використавши 23 керовані авіаційні бомби (КАБ).

Противник також провів 398 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1350 осіб.

Також Сили оборони України знищили 11 російських танків, 16 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 61 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 109 автомобілів та автоцистерн.

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Фото: Генштаб/Facebook

Атаки на Україну 2-3 березня

Російські війська атакували Кривий Ріг та Нікопольський район. Постраждала людина, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Кривому Розі внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Лікуватися буде вдома», - написав він.

У місті спалахнула пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені промислове підприємство, медзаклад, 6 багатоповерхівок, авто.

По Нікопольщині агресор ударив увечері та вранці. Поцілив дронами-камікадзе по Мирівській та Марганецькій громадах. Загиблих і поранених немає.

Упродовж доби російські окупанти завдали 552 удари по 13 населених пунктах Запорізької області, зазначив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Відомо про пошкодження квартир та приватних будинків.