Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, скільки Росія запустила дронів і ракет по Україні протягом останнього тижня.

«… Ми (Україна – ред.) хочемо завершення цієї війни. Але Росія не хоче й продовжує повітряний терор: за минулий тиждень – понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет, випущених по Україні, щоб руйнувати міста і вбивати людей», – написав він у своєму Телеграмі.

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Зеленський наголосив на тому, що той, хто хоче переговорів, «не б’є по людях навмисно балістикою».

«Щоб змусити Росію припинити удари, нам потрібна більша спільна сила світу», – додав Президент України.

Зеленський наголосив на тому, що пріоритетами для України нині є посилення нашого протиповітряного захисту, підтримка армії та дієві гарантії безпеки, що унеможливлять повернення російської агресії…

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Атаки на Україну 2-3 березня

Російські війська атакували Кривий Ріг та Нікопольський район. Постраждала людина, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Кривому Розі внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Лікуватися буде вдома», - написав він.

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У місті спалахнула пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені промислове підприємство, медзаклад, 6 багатоповерхівок, авто.

По Нікопольщині агресор ударив увечері та вранці. Поцілив дронами-камікадзе по Мирівській та Марганецькій громадах. Загиблих і поранених немає.

Упродовж доби російські окупанти завдали 552 удари по 13 населених пунктах Запорізької області, зазначив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо про пошкодження квартир та приватних будинків.