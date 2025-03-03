Генерал-майор, командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Михайло Драпатий повідомив, що російська армія завдала удару по полігону, на якому перебували українські військові.

Є загиблі та поранені.

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Удар по полігону ЗСУ на Дніпропетровщині - подробиці

За словами Драпатого, триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події.

“Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність.

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Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли «відмазатися»”, - зазначив генерал-майор.

Напередодні у ЗМІ почала ширитись інформація про ворожий удар під час шикування бійців 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на полігоні “Новомосковський” у Дніпропетровської області.

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Українське командування на той момент не підтвердило факт атаки та не надало інформації про постраждалих.

Сьогодні пресслужба Сухопутних військ ЗСУ повідомила, що 1 березня один з їх підрозділів став ціллю російського ракетного удару.

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На жаль, в результаті удару є загиблі та поранені. Однак їх кількість не розголошується.

“Командування та особовий склад Сухопутних військ ЗСУ висловлює глибокі співчуття близьким та знайомим військовослужбовців, які загинули внаслідок цього ракетного удару”, - ідеться у повідомленні.

За даними Сухопутних військ, наразі триває перевірка та встановлення всіх обставин події.