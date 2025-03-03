Генерал-майор, командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Михайло Драпатий повідомив, що російська армія завдала удару по полігону, на якому перебували українські військові.

Є загиблі та поранені.

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Удар по полігону ЗСУ на Дніпропетровщині - подробиці

За словами Драпатого, триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події.

“Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність.

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Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли «відмазатися»”, - зазначив генерал-майор.

Напередодні у ЗМІ почала ширитись інформація про ворожий удар під час шикування бійців 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на полігоні “Новомосковський” у Дніпропетровської області.

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Такі плани стали наслідком того, що Росія вже збільшила виробничі потужності з випуску безпілотників, розширила їхню номенклатуру.

Українське командування на той момент не підтвердило факт атаки та не надало інформації про постраждалих.

Сьогодні пресслужба Сухопутних військ ЗСУ повідомила, що 1 березня один з їх підрозділів став ціллю російського ракетного удару.

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На жаль, в результаті удару є загиблі та поранені. Однак їх кількість не розголошується.

“Командування та особовий склад Сухопутних військ ЗСУ висловлює глибокі співчуття близьким та знайомим військовослужбовців, які загинули внаслідок цього ракетного удару”, - ідеться у повідомленні.

За даними Сухопутних військ, наразі триває перевірка та встановлення всіх обставин події.

1 березня міністерство оборнои Росії заявило, що ОТРК «Іскандер-М» було завдано удару по військовому полігону «Новомосковський» у Дніпропетровській області, на якому проходили підготовку військовослужбовці 157-ї механізованої бригади ЗСУ. 

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За даними російського відомства, внаслідок удару загинуло до 150 українських військових, зокрема до 30 іноземних інструкторів.

ДБР відкрило справу щодо загибелі військових через удар РФ

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону у Дніпропетровській області.

«Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці)», – заявили правоохоронці.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх деталей інциденту.

На місце обстрілу виїхала спеціальна об’єднана група правоохоронців. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генпрокурора.

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Сирський звільнив командувачів частини та центру підготовки

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський оголосив, що на час розслідування ракетного удару по полігону у Дніпропетровській області від виконання обов’язків відсторонені начальник центру підготовки підрозділів та командир військової частини.

Сирський зазначив, що внаслідок удару балістичної ракети «Іскандер-М» у касетному спорядженні є загиблі і поранені.

Головнокомандувач поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗСУ організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень ГК та ГШ ЗСУ про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони чи обмеження розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

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Також Сирський визначив їм уточнити стан виконання поставлених раніше завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості у заглиблених, захищених у інженерному відношенні спорудах, що забезпечують надійний захист особового складу, а також - як проведені інженерні роботи з їх обладнання.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України. Російський агресор дорого заплатить за скоєний злочин», - підкреслив Сирський.

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