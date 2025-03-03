Росія активно збільшує виробництво безпілотних літальних апаратів та розширює їх номенклатуру. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, ворог планує одночасно запускати до 500 дронів, що значно ускладнить роботу української ППО. Про це заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

“Зараз вони значно збільшили випуск безпілотних літальних апаратів. І саме це дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

До речі, в їхніх планах – збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати безпілотні літальні апарати по нашій території.

За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів“, – повідомив він.

За словами Скібіцького, російські підприємства в Іжевську, Єлабузі та концерн “Калашников” активно працюють над виробництвом різних типів дронів, включаючи “Герань-1”, “Герань-2”, “Гарпія”, “Гербера”, “Пародія” та інші.

Advertisement

Ворог використовує не лише бойові ударні, але й розвідувальні, хибні та імітаційні цілі, що перевантажує українську систему ППО.

Головні цілі атак російських дронів не змінилися

Основними цілями російських атак залишаються об’єкти критичної інфраструктури, енергетична та газотранспортна системи, аеродроми та підприємства оборонно-промислового комплексу. Останнім часом ворог активно атакує газотранспортну систему та газові родовища України.

Російські удари стали комбінованими та скоординованими у часі, використовуючи ракети та безпілотники, що ускладнює роботу української ППО. Ворог також активно проводить дорозвідку після ударів і швидко завдає повторних атак.

“Якщо тоді вони могли застосувати 20-30 безпілотних літальних апаратів в одному ударі, то зараз це 150. Такий підхід противника потребує зовсім іншої уваги системи протиповітряної оборони, і це зовсім інше навантаження на систему.

Advertisement

Раніше вони запускали безпілотники пізно ввечері і вони долітали до ранку. А зараз вони можуть запускати безпілотники, починаючи з ранку.

Останні тенденції – це запуск безпілотників ввечері, які починають досягати цілі на нашій території, починаючи з 23-ї години і до самого ранку.

Тобто це вже йде безперервно, що підвищує рівень існуючої загрози”, – зазначив Скібіцький.

Скільки дронів вдалося збити 3 березня

Росіяни атакували Україну 83 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.