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LIVE Обстріли України Updated 22хв тому

Обстріли України день за днем 03-07-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-07-2025
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Київ Пост
7г тому

РФ здійснила масовану комбіновану атаку проти нашої електро і газової інфраструктури: що відомо

РФ здійснила масовану комбіновану атаку проти нашої електро і газової інфраструктури: що відомо
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Київ Пост
22хв тому

З самої ночі Російська Федерація масовано атакує Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.

РФ вдарила по цивільному інфраструктурному обʼєкту в Харкові, чотири постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов.

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі в Харкові: наразі чотири постраждалих

“Удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту. З-під уламків будівлі дістали жінку — жива, зараз її обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, - написав він у телеграмі.

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Хроніка війни в Україні. 7 березня: Чергова атака РФ на газову інфраструктуру України

Хроніка війни в Україні. 7 березня: Чергова атака РФ на газову інфраструктуру України
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Київ Пост
47хв тому

ЗСУ відбивають штурми ворожих військ на декількох напрямках. Прем’єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради. РФ знову атакує енергетичну і газову інфраструктуру України.

Станом на вечір 6 березня Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку цієї доби відбулося 138 бойових зіткнень.

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