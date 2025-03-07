Обстріли України день за днем 03-07-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
З самої ночі Російська Федерація масовано атакує Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.
РФ вдарила по цивільному інфраструктурному обʼєкту в Харкові, чотири постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов.
“Удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту. З-під уламків будівлі дістали жінку — жива, зараз її обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, - написав він у телеграмі.
ЗСУ відбивають штурми ворожих військ на декількох напрямках. Прем’єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради. РФ знову атакує енергетичну і газову інфраструктуру України.
Станом на вечір 6 березня Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку цієї доби відбулося 138 бойових зіткнень.