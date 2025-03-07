У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару — по об’єктах газовидобувної промисловості України.

Було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника — 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Скільки дронів та ракет вдалося збити 7 березня

Інфографіка: командування Повітряних сил ЗСУ

Росіяни атакували Україну 35 крилатими ракетами Х-101/Х-55см, а також запустили 8 крилатих ракет типу Калібр та 3 балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23. Окрім цього було здійснено запуск 4 зенітних керованих ракет С-300 та 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69. Всього за ніч ворог запустив понад 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 7 березня: Чергова атака РФ на газову інфраструктуру України ЗСУ відбивають штурми ворожих військ на декількох напрямках. Прем’єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради. РФ знову атакує енергетичну і газову інфраструктуру України.

Основний акцент ударів — по об’єктах газовидобувної промисловості України.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.

Advertisement

Станом на 10.00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей: зокрема 25 крилатих ракет Х-101/Х-55, 8 крилатих ракет Калібр та 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69. Щодо ударних БпЛА то 100 ударних БпЛА типу Shahed було успішно збито, а 86 цілей локаційно втрачені. Ще біля десяти ворожих ракет також не досягти своїх цілей.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина та Одещина.

Advertisement

Удари по Україні 6-7 березня — що варто знати

Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинуло троє людей, дістали поранень - 31.

Пошкоджено готель, 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки автомобілів, заклад культури, 12 магазинів.

Вночі на 6 березня російська армія вдарила ракетами по Павлограду. Пошкоджені два промислові підприємства. На одному з них сталася пожежа та її швидко загасили рятувальники. Унаслідок атаки побиті вікна у двох п’ятиповерхівках. Люди не постраждали.

Читайте про всі наслідки обстрілів України 5-6 березня тут.