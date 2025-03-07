У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару — по об’єктах газовидобувної промисловості України.

Було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника — 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Скільки дронів та ракет вдалося збити 7 березня

Інфографіка: командування Повітряних сил ЗСУ

Росіяни атакували Україну 35 крилатими ракетами Х-101/Х-55см, а також запустили 8 крилатих ракет типу Калібр та 3 балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23. Окрім цього було здійснено запуск 4 зенітних керованих ракет С-300 та 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69. Всього за ніч ворог запустив понад 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Хроніка війни в Україні. 7 березня: Чергова атака РФ на газову інфраструктуру України
Більше по темі

Хроніка війни в Україні. 7 березня: Чергова атака РФ на газову інфраструктуру України

ЗСУ відбивають штурми ворожих військ на декількох напрямках. Прем’єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради. РФ знову атакує енергетичну і газову інфраструктуру України.

Основний акцент ударів — по об’єктах газовидобувної промисловості України.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.

Advertisement

Станом на 10.00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей: зокрема 25 крилатих ракет Х-101/Х-55, 8 крилатих ракет Калібр та 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69. Щодо ударних БпЛА то 100 ударних БпЛА типу Shahed було успішно збито, а 86 цілей локаційно втрачені. Ще біля десяти ворожих ракет також не досягти своїх цілей.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина та Одещина.

Advertisement

Удари по Україні 6-7 березня — що варто знати

Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинуло троє людей, дістали поранень - 31.

Пошкоджено готель, 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки автомобілів, заклад культури, 12 магазинів.

Вночі на 6 березня російська армія вдарила ракетами по Павлограду. Пошкоджені два промислові підприємства. На одному з них сталася пожежа та її швидко загасили рятувальники. Унаслідок атаки побиті вікна у двох п’ятиповерхівках. Люди не постраждали.

Читайте про всі наслідки обстрілів України 5-6 березня тут.

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Удар по полігону: Сирський відсторонив керівників центру підготовки та частини
Київ Пост
бер. 3
Росіяни масовано атакували Харків: 12 постраждалих
Київ Пост
бер. 1
Сили ППО збили понад сотню дронів
Київ Пост
бер. 1
Армія РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблий і поранені
Київ Пост
бер. 2
Більше про Обстріли України
Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу: 4 загиблих та 30 поранених Суми
Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу: 4 загиблих та 30 поранених
Київ Пост
1д тому
Сили оборони збили 68 ворожих дронів, ще 43 локаційно втрачені Обстріли України
Сили оборони збили 68 ворожих дронів, ще 43 локаційно втрачені
Київ Пост
1д тому
Обстріли України день за днем 03-06-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-06-2025
Київ Пост
1д тому
На відновлення культурного сектору України потрібно 10,5 млрд дол. Обстріли України
На відновлення культурного сектору України потрібно 10,5 млрд дол.
За матеріалами Укрінформ
1д тому
Читати далі
Уламки ракети пошкодили газопровід та будинки на Полтавщині: є постраждалі Ракетні обстріли
Уламки ракети пошкодили газопровід та будинки на Полтавщині: є постраждалі
Київ Пост
3г тому
РФ здійснила масовану комбіновану атаку проти нашої електро і газової інфраструктури: що відомо Харків
РФ здійснила масовану комбіновану атаку проти нашої електро і газової інфраструктури: що відомо
Київ Пост
4г тому
Хроніка війни в Україні. 7 березня: Чергова атака РФ на газову інфраструктуру України Обстріли України
Хроніка війни в Україні. 7 березня: Чергова атака РФ на газову інфраструктуру України
Київ Пост
4г тому
Обстріли України день за днем 03-07-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-07-2025
Київ Пост
11г тому
" Попередній У Росії відкидають будь-які поступки в майбутніх мирних переговорах з Україною - ІSW
Далі » Макрон запевнив Трампа, що Франція є відданим союзником США