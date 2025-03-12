Обстріли України день за днем 03-12-2025

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Внаслідок удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули четверо громадян Сирії.
У Дніпрі ввечері 11 березня, під час повітряної тривоги, російські війська атакували місто ударними безпілотниками, що призвело до вибухів та руйнувань, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки пошкоджено близько 10 приватних будинків, дитсадок і школу (вибиті вікна). Інформації про жертв немає.