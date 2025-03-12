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LIVE Обстріли України Updated 3хв тому

Обстріли України день за днем 03-12-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-12-2025
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Київ Пост
8г тому

Росія вночі атакувала Дніпро, Суми, Одесу та Київщину: є пожежі та руйнування

Росія вночі атакувала Дніпро, Суми, Одесу та Київщину: є пожежі та руйнування
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Київ Пост
3хв тому

Внаслідок удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули четверо громадян Сирії.

У Дніпрі ввечері 11 березня, під час повітряної тривоги, російські війська атакували місто ударними безпілотниками, що призвело до вибухів та руйнувань, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нічна атака на Дніпро: вибухи і руйнування 11 березня

Внаслідок атаки пошкоджено близько 10 приватних будинків, дитсадок і школу (вибиті вікна). Інформації про жертв немає.

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