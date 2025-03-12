Російські війська вранці 12 березня завдали подвійного ракетного удару балістикою по Кривому Рогу, внаслідок чого загинула 47-річна жінка, яка їхала у тролейбусі, і щонайменше двоє людей отримали поранення.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та керівник МВА Олександр Вілкул.

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Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу: є жертви

Загибель жінки підтвердив Сергій Лисак.

Раніше голова ОВА повідомляв про влучання в інфраструктурний об’єкт і виникнення пожежі. Була попередня інформація про одного пораненого.

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11:12: Кількість постраждалих збільшилась до 14 осіб. За словами Вілкула, в лікарнях перебуває 9 людей, з них четверо важких (у тому числі дві жінки 79-ти та 46-ти років) та один чоловік 58 років у вкрай важкому стані.

Фото: ДСНС Дніпропетровщини / Телеграм

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Серед госпіталізованих – дві жінки та п’ятеро чоловіків.  Двоє поранених перебувають у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому.  “Лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу”, – зазначив Вілкул.

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Усі постраждалі – цивільні.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики з півдня.

Росія вночі атакувала Дніпро, Суми та Київщину: що відомо

У Дніпрі ввечері 11 березня, під час повітряної тривоги, російські війська атакували місто ударними безпілотниками, що призвело до вибухів та руйнувань.

Обстріл пошкодив близько 10 приватних будинків, дитсадок і школу (вибиті вікна). Інформації про жертв немає.

Внаслідок атаки російського дрона-камікадзе “Шахед” у Сумах увечері 11 березня виникла пожежа на складі.

Через нічну атаку російських ударних безпілотників на Київську область 12 березня пошкоджено житлові будинки в трьох районах: Фастівському, Обухівському та Броварському.

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