Російські війська вранці 12 березня завдали подвійного ракетного удару балістикою по Кривому Рогу, внаслідок чого загинула 47-річна жінка, яка їхала у тролейбусі, і щонайменше двоє людей отримали поранення.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та керівник МВА Олександр Вілкул.

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Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу: є жертви

Загибель жінки підтвердив Сергій Лисак.

Раніше голова ОВА повідомляв про влучання в інфраструктурний об’єкт і виникнення пожежі. Була попередня інформація про одного пораненого.

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11:12: Кількість постраждалих збільшилась до 14 осіб. За словами Вілкула, в лікарнях перебуває 9 людей, з них четверо важких (у тому числі дві жінки 79-ти та 46-ти років) та один чоловік 58 років у вкрай важкому стані.

Фото: ДСНС Дніпропетровщини / Телеграм

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Серед госпіталізованих – дві жінки та п’ятеро чоловіків. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому. “Лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу”, – зазначив Вілкул.

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Усі постраждалі – цивільні.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики з півдня.