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Mirage 2000 в Україні
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Mirage 2000 в Україні
Потужна зброя України - що можуть французькі винищувачі Міраж?
Kyiv Post дізнався, чим Mirage 2000-5 відрізняється від Су-35, як ці літаки допоможуть уражати російські бази та ППО та чи вплине Mirage 2000-5 на контроль повітряного простору України.
Київ Пост
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