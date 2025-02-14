«Більшість обіцяних винищувачів F-16 з Данії вже прибули в Україну, а решта мають прибути цього року», - заявив міністр оборони України Рустем Умєров у четвер увечері.
У своєму дописі у Facebook, в якому детально виклав результати зустрічі у форматі Рамштайн за день до цього, Умєров не уточнив кількість бойових літаків.
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Однак відомо, що Данія пообіцяла надати Україні загалом 19 винищувачів F-16, згідно з повідомленням МЗС Данії у серпні 2024 року.
Перша партія данських F-16 прибула того ж місяця того ж року. 6 лютого Умеров повідомив, що Україна отримала ще одну партію F-16 з Нідерландів і першу партію французьких винищувачів Mirage 2000. Кількість отриманих літаків Умеров не назвав.
Французький Mirage 2000 з раніше оголошеною модернізацією наземного ударного комплексу, ймовірно, посилить можливості України з нанесення наземних ударів.
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➡️ Mirage 2000 à destination de l’Ukraine : livraison toujours prévue au 1er trimestre 2025.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 8, 2024
À Cazaux, en Gironde, ils seront dotés de nouveaux équipements : combat air-sol et défense anti-guerre électronique.
La formation des pilotes, et mécaniciens, ukrainiens se poursuit.
Kyiv Post описав можливості і наслідки застосування літаків Міраж на полі бою/в бойовому просторі в аналітичній статті, написаній колишнім пілотом F-16, який працює в Kyiv Post.
Донедавна вважалося, що українські F-16 виконують лише завдання з протиповітряної оборони, без жодних повідомлень про їх використання в ролі наземних штурмовиків.
Однак нові кадри показали український F-16, завантажений високоточними боєприпасами, а також повсюдно використовуваними стандартними ракетами класу «повітря-повітря» для самооборони і маневреного удару, що змусило команду Kyiv Post зробити висновок, що це вже не так.
Раніше Нідерланди підтвердили, що Україна може використовувати подаровані голландцями F-16 над територією Росії за умови, що Київ дотримуватиметься міжнародного гуманітарного права, також відомого як міжнародне право збройних конфліктів (МЗК).