«Більшість обіцяних винищувачів F-16 з Данії вже прибули в Україну, а решта мають прибути цього року», - заявив міністр оборони України Рустем Умєров у четвер увечері.

У своєму дописі у Facebook, в якому детально виклав результати зустрічі у форматі Рамштайн за день до цього, Умєров не уточнив кількість бойових літаків.

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Однак відомо, що Данія пообіцяла надати Україні загалом 19 винищувачів F-16, згідно з повідомленням МЗС Данії у серпні 2024 року.

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Перша партія данських F-16 прибула того ж місяця того ж року. 6 лютого Умеров повідомив, що Україна отримала ще одну партію F-16 з Нідерландів і першу партію французьких винищувачів Mirage 2000. Кількість отриманих літаків Умеров не назвав.

Французький Mirage 2000 з раніше оголошеною модернізацією наземного ударного комплексу, ймовірно, посилить можливості України з нанесення наземних ударів.