«Більшість обіцяних винищувачів F-16 з Данії вже прибули в Україну, а решта мають прибути цього року», - заявив міністр оборони України Рустем Умєров у четвер увечері.

У своєму дописі у Facebook, в якому детально виклав результати зустрічі у форматі Рамштайн за день до цього, Умєров не уточнив кількість бойових літаків.

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Однак відомо, що Данія пообіцяла надати Україні загалом 19 винищувачів F-16, згідно з повідомленням МЗС Данії у серпні 2024 року.

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Перша партія данських F-16 прибула того ж місяця того ж року. 6 лютого Умеров повідомив, що Україна отримала ще одну партію F-16 з Нідерландів і першу партію французьких винищувачів Mirage 2000. Кількість отриманих літаків Умеров не назвав. 

Французький Mirage 2000 з раніше оголошеною модернізацією наземного ударного комплексу, ймовірно, посилить можливості України з нанесення наземних ударів. 

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Під обмеження також потрапили Геннадій Боголюбов і Костянтин Жеваго.

Kyiv Post описав можливості і наслідки застосування літаків Міраж на полі бою/в бойовому просторі в аналітичній статті, написаній колишнім пілотом F-16, який працює в Kyiv Post. 

Донедавна вважалося, що українські F-16 виконують лише завдання з протиповітряної оборони, без жодних повідомлень про їх використання в ролі наземних штурмовиків. 

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Однак нові кадри показали український F-16, завантажений високоточними боєприпасами, а також повсюдно використовуваними стандартними ракетами класу «повітря-повітря» для самооборони і маневреного удару, що змусило команду Kyiv Post зробити висновок, що це вже не так. 

Раніше Нідерланди підтвердили, що Україна може використовувати подаровані голландцями F-16 над територією Росії за умови, що Київ дотримуватиметься міжнародного гуманітарного права, також відомого як міжнародне право збройних конфліктів (МЗК).

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