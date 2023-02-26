Останні новини

Один рік без «сірої зони» ЕКСКЛЮЗИВ
Рік війни
лют. 26, 2023
Один рік без «сірої зони»
Донбас з 2014 року був притулком для контрабандистів і торговців людьми, клондайком для королів російської контрабанди.
Олексій Бобровников
Один рік без дому ЕКСКЛЮЗИВ
Рік війни
лют. 26, 2023
Один рік без дому
Складний вибір між партнером і сім’єю перетворився на шлях до Великобританії, де Марія, вражена розмахом подій в Україні, зрозуміла, що їй потрібно допомагати іншим.
Maria Romanenko
Один рік без сина – інтерв’ю з Анною Яхно ЕКСКЛЮЗИВ
Рік війни
лют. 26, 2023
Один рік без сина – інтерв’ю з Анною Яхно
Мама, що втратила рік тому чотирирічного сина Сашу розповіла, як пережила рік війни.
Олександра Клітіна
Один рік без спокійного сну та психічної рівноваги ЕКСКЛЮЗИВ
Рік війни
лют. 26, 2023
Один рік без спокійного сну та психічної рівноваги
Нервозність, виснаження, безсоння та нічні кошмари – ось так проявляються жахи війни.
Анна Неплій
Один рік без порозуміння та любові editor`s choice
Рік війни
лют. 26, 2023
Один рік без порозуміння та любові
Я думала, що війна допоможе зблизити світогляд моєї матері з моїм, але надія зникла надто швидко.
Kyiv Post
Один рік без України ЕКСКЛЮЗИВ
Рік війни
лют. 26, 2023
Один рік без України
Коли ми залишали Україну за кілька днів до вторгнення, ми сумнівалися, чи не поспішаємо ми. Наше життя тепер інше, але все ще є сум за життям, яке застигло в часі.
Adrian Smith
Про що говорив Зеленський: пресконференція президента за хвилину editor`s choice
Рік війни
лют. 25, 2023
Про що говорив Зеленський: пресконференція президента за хвилину
Головні тези та акценти з пресконференції Володимира Зеленського.
Kyiv Post
Рік війни очима сімох авторитетних Західних експертів ЕКСКЛЮЗИВ
Рік війни
лют. 25, 2023
Рік війни очима сімох авторитетних Західних експертів
Попереду в України величезні втрати, пат, або "дивовижна" перемога у війні з Росією.
Mark Raczkiewycz
Один рік без Херсона ЕКСКЛЮЗИВ
Рік війни
лют. 25, 2023
Один рік без Херсона
Думки про рідне місто часто викликають почуття ностальгії. Але коли ти бачиш розбите місто, а твоя родина в заручниках, важко витримати біль.
Денис Мартинов
Один рік без російської мови ЕКСКЛЮЗИВ
Рік війни
лют. 25, 2023
Один рік без російської мови
Для українців, особливо для тих, хто має родинні зв’язки по той бік цієї війни, мова (дослівно) добра і зла не може бути більш різкою.
Alina Zhurbenko
Один рік без родини ЕКСКЛЮЗИВ
Рік війни
лют. 25, 2023
Один рік без родини
Жити та не знати, коли побачиш свою дружину та дітей, які залишили Україну через війну - найважче випробування.
Kyiv Post
Один рік без нормального материнства ЕКСКЛЮЗИВ
Рік війни
лют. 25, 2023
Один рік без нормального материнства
Дочка Аліса народилася 2 березня 2022 року, на 7-й день війни, у пологовому будинку в центрі Києва. Тим часом російські війська намагалися прорвати оборону міста.
Аліса Орлова
Один рік без волі ЕКСКЛЮЗИВ
Рік війни
лют. 25, 2023
Один рік без волі
Український солдат розповідає, як потрапив у полон і як його катували росіяни, як він шукав притулку в монастирі і як боровся після визволення.
Natalia Miniailo
Війна Росії проти України в п’яти розділах
Рік війни
лют. 24, 2023
Війна Росії проти України в п’яти розділах
Президент Росії Володимир Путін здійснив найбільший напад на європейську країну з часів Другої світової війни, коли 24 лютого 2022 року віддав наказ про вторгнення в Україну.
AFP
24 лютого 2022 року: День вторгнення Росії в Україну
Рік війни
лют. 24, 2023
24 лютого 2022 року: День вторгнення Росії в Україну
24 лютого 2022 року Європа прокинулася від війни на своєму східному фланзі, коли Росія вторглася в Україну, спровокувавши найгірший конфлікт на континенті з часів Другої світової війни.
AFP
Звернення президента Володимира Зеленського 24 лютого 2023 року ВАЖЛИВО
Рік війни
лют. 24, 2023
Звернення президента Володимира Зеленського 24 лютого 2023 року
Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю. Рік надії. Рік витримки. Рік єдності.
Kyiv Post