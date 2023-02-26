Останні новини
Рік війни
лют. 26, 2023
Донбас з 2014 року був притулком для контрабандистів і торговців людьми, клондайком для королів російської контрабанди.
Рік війни
лют. 26, 2023
Складний вибір між партнером і сім’єю перетворився на шлях до Великобританії, де Марія, вражена розмахом подій в Україні, зрозуміла, що їй потрібно допомагати іншим.
Рік війни
лют. 26, 2023
Мама, що втратила рік тому чотирирічного сина Сашу розповіла, як пережила рік війни.
Рік війни
лют. 26, 2023
Нервозність, виснаження, безсоння та нічні кошмари – ось так проявляються жахи війни.
Рік війни
лют. 26, 2023
Я думала, що війна допоможе зблизити світогляд моєї матері з моїм, але надія зникла надто швидко.
Рік війни
лют. 26, 2023
Коли ми залишали Україну за кілька днів до вторгнення, ми сумнівалися, чи не поспішаємо ми. Наше життя тепер інше, але все ще є сум за життям, яке застигло в часі.
Рік війни
лют. 25, 2023
Головні тези та акценти з пресконференції Володимира Зеленського.
Рік війни
лют. 25, 2023
Попереду в України величезні втрати, пат, або "дивовижна" перемога у війні з Росією.
Рік війни
лют. 25, 2023
Думки про рідне місто часто викликають почуття ностальгії. Але коли ти бачиш розбите місто, а твоя родина в заручниках, важко витримати біль.
Рік війни
лют. 25, 2023
Для українців, особливо для тих, хто має родинні зв’язки по той бік цієї війни, мова (дослівно) добра і зла не може бути більш різкою.
Рік війни
лют. 25, 2023
Жити та не знати, коли побачиш свою дружину та дітей, які залишили Україну через війну - найважче випробування.
Рік війни
лют. 25, 2023
Дочка Аліса народилася 2 березня 2022 року, на 7-й день війни, у пологовому будинку в центрі Києва. Тим часом російські війська намагалися прорвати оборону міста.
Рік війни
лют. 25, 2023
Український солдат розповідає, як потрапив у полон і як його катували росіяни, як він шукав притулку в монастирі і як боровся після визволення.
Рік війни
лют. 24, 2023
Президент Росії Володимир Путін здійснив найбільший напад на європейську країну з часів Другої світової війни, коли 24 лютого 2022 року віддав наказ про вторгнення в Україну.
Рік війни
лют. 24, 2023
24 лютого 2022 року Європа прокинулася від війни на своєму східному фланзі, коли Росія вторглася в Україну, спровокувавши найгірший конфлікт на континенті з часів Другої світової війни.
Рік війни
лют. 24, 2023
Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю. Рік надії. Рік витримки. Рік єдності.