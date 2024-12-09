Останні новини
Європа
Прихильники політика вийшли на мітинги.
17г тому
Європа
Справу відкрили через рішення Конституційного суду Румунії скасувати вибори 2024 року, в яких Джорджеску балотувався.
бер. 6
Румунія
Серед них — лідер групи румунських найманців Гораціу Потра, його син і брат.
лют. 28
Європа
Генеральна прокуратур країни сьогодні проводить 47 обшуків у п’яти жудецях (округах) країни в справі, яка стосується злочинів проти конституції Румунії.
лют. 26
Європа
Суд запропонував кандидатуру на посаду тимчасового президента країни.
лют. 11
Європа
Офіційно другий президентський термін Клауса Йоханніса закінчився у грудні.
лют. 10
Європа
Калін Георгеску знову говорив, серед іншого, про територіальні претензії до України, називаючи її “румунською територією”.
січ. 31
Європа
Калін Георгеску зазначив, що Румунія забере частину України під час неминучого поділу її територій.
січ. 30
Європа
Кандидат від проєвропейського коаліційного уряду Крін Антонеску міг би розраховувати на 25% підтримки.
січ. 21
Європа
Повторний перший тур виборів президента Румунії відбудеться у травні.
січ. 17
Європа
Серед затриманих був відомий політик Гораціу Потра.
гру. 9, 2024
Румунія
Причиною назвали втручання Росії у просування одного з кандидатів.
гру. 6, 2024
Румунія
Якщо голосування першого туру виборів президента анулюють, то повторний відбудеться 15 грудня.
лис. 29, 2024