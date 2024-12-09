ПОПУЛЯРНІ
Румунський політик Джорджеску програв справу щодо скасування виборів
Київ Пост
бер. 6
ЦВК Румунії заборонила проросійському Джорджеску балотуватися в президенти
Київ Пост
17г тому
У Румунії затримали 18 осіб у справі, пов’язаній із Джорджеску
Київ Пост
лют. 28
Проросійський кандидат у президенти Румунії прогнозує поділ “вигаданої” України
Київ Пост
січ. 30

Останні новини

ЦВК Румунії заборонила проросійському Джорджеску балотуватися в президенти
Європа
ЦВК Румунії заборонила проросійському Джорджеску балотуватися в президенти
Прихильники політика вийшли на мітинги.
Київ Пост
17г тому
Румунський політик Джорджеску програв справу щодо скасування виборів
Європа
Румунський політик Джорджеску програв справу щодо скасування виборів
Справу відкрили через рішення Конституційного суду Румунії скасувати вибори 2024 року, в яких Джорджеску балотувався.
Київ Пост
бер. 6
У Румунії затримали 18 осіб у справі, пов’язаній із Джорджеску
Румунія
У Румунії затримали 18 осіб у справі, пов’язаній із Джорджеску
Серед них — лідер групи румунських найманців Гораціу Потра, його син і брат.
Київ Пост
лют. 28
У Румунії затримали проросійського політика, який балотувався у президенти
Європа
У Румунії затримали проросійського політика, який балотувався у президенти
Генеральна прокуратур країни сьогодні проводить 47 обшуків у п’яти жудецях (округах) країни в справі, яка стосується злочинів проти конституції Румунії.
Київ Пост
лют. 26
Конституційний суд Румунії затвердив відставку президента
Європа
Конституційний суд Румунії затвердив відставку президента
Суд запропонував кандидатуру на посаду тимчасового президента країни.
Київ Пост
лют. 11
Президент Румунії оголосив про відставку на тлі можливого імпічменту
Європа
Президент Румунії оголосив про відставку на тлі можливого імпічменту
Офіційно другий президентський термін Клауса Йоханніса закінчився у грудні.
Київ Пост
лют. 10
Проросійський кандидат у президенти Румунії обізвав Зеленського
Європа
Проросійський кандидат у президенти Румунії обізвав Зеленського
Калін Георгеску знову говорив, серед іншого, про територіальні претензії до України, називаючи її “румунською територією”.
Київ Пост
січ. 31
Проросійський кандидат у президенти Румунії прогнозує поділ “вигаданої” України
Європа
Проросійський кандидат у президенти Румунії прогнозує поділ “вигаданої” України
Калін Георгеску зазначив, що Румунія забере частину України під час неминучого поділу її територій.
Київ Пост
січ. 30
Проросійський кандидат лідирує в опитуваннях перед виборами в Румунії
Європа
Проросійський кандидат лідирує в опитуваннях перед виборами в Румунії
Кандидат від проєвропейського коаліційного уряду Крін Антонеску міг би розраховувати на 25% підтримки.
Київ Пост
січ. 21
У Румунії уряд затвердив нові дати президентських виборів
Європа
У Румунії уряд затвердив нові дати президентських виборів
Повторний перший тур виборів президента Румунії відбудеться у травні.
Київ Пост
січ. 17
У Румунії затримали 20 осіб, які їхали з арсеналом зброї до Бухареста
Європа
У Румунії затримали 20 осіб, які їхали з арсеналом зброї до Бухареста
Серед затриманих був відомий політик Гораціу Потра.
Київ Пост
гру. 9, 2024
Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів
Румунія
Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів
Причиною назвали втручання Росії у просування одного з кандидатів.
Київ Пост
гру. 6, 2024
Румунія припускає повторні президентські вибори за однієї умови
Румунія
Румунія припускає повторні президентські вибори за однієї умови
Якщо голосування першого туру виборів президента анулюють, то повторний відбудеться 15 грудня.
Київ Пост
лис. 29, 2024