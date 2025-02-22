Шефредактор Kyiv Post Богдан Нагайло в етері КИЇВ24 заявив, що нині у США при кермі американські пройдисвіти, яким Дональд Трамп надав важливості.

За словами Богдана Нагайла, зараз команда нової адміністрації США не підтримує стару традицію, коли Сполучені Штати були лідерами вільного світу.

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«Ці люди не розуміються в зовнішній політиці. Вони показують біцепси, що ось вони прийшли до влади, але це ейфорія перших тижнів. Американцям не подобається така зухвалість нової влади», - сказав шефредактор Kyiv Post.

Богдан Нагайло вважає, що поступово Трампа посадять на місце і його тон зміниться.