Так званий французький авіаційний «експерт», колишній пілот, коментатор Сиріл де Латтр розповів російському сайту «РИА Новости», що винищувачі F-16, які Київ має отримувати від Заходу, не зможуть забезпечити суттєвої переваги в повітрі, на здобуття якої сподівається Україна.

Що казав французький “експерт” про F-16 для України

За його словами, ідею надання F-16 підважує комбінація чинників, як-от якість призначених Україні бойових літаків і сила ППО Росії. Та найгіршою вадою, мовляв, є рівень підготовки українських пілотів.

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Де Латтр стверджував, що літаки, пропоновані «коаліцією F-16» з 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами – переважно не нових модифікацій, багато з них були «витягнуті з нафталіну» та потребували суттєвого ремонту. На його думку, F-16 загалом «крихкий» порівняно з російськими еквівалентами. А нездатність використовувати непідготовлені злітно-посадкові смуги, як-от ділянки шосе, лише підвищує його вразливість.

Більше по темі Українські дрони топили катери "Тунець" у Криму "під наглядом" американського Global Hawk БПЛА ВПС США Global Hawk ретельно прочісував район всього за кілька годин до атак, ймовірно, підлітаючи ближче до Росії, ніж будь-коли раніше.

На противагу цьому старший командувач ВПС України Сергій Голубцов заявив на національному телебаченні у квітні 2023 року, що F-16 буде «в чотири-п’ять разів» ефективнішим за українські літаки радянських часів. І пояснив, що «F-16 – це винищувач, який став багатоцільовим літаком, що може виконувати весь спектр повітряних завдань [потрібних Україні]».

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Крім того, Де Латтр умовчав, що всі літаки, надані Нідерландами та Данією, пройшли модернізацію середнього терміну експлуатації (MLU), яка наближає їх до сучасних специфікацій, а також не згадав, що всі F-16 у європейських ВПС мають додаткове оснащення, яке дає їм змогу злітати із шосе.

Далі Де Латтр стверджував, що Росія контролює повітряний простір над Україною, через що аеродроми базування F-16, навіть розташовані на заході країни, будуть вразливими до російських ударів ракетами й безпілотниками-камікадзе. Єдиний можливий варіант для України – діяти з авіабаз у сусідніх державах НАТО, що малоймовірно, оскільки це зробить останніх учасницями конфлікту та законною мішенню для нападу Росії із ризиком втягнути Альянс у війну.

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Французький коментатор вважає, що не суттєво, де базуватимуться літаки. На його думку, Росія має таку перевагу в повітрі, що ледь F-16 вилетять на завдання, їх «зафіксують російські радари... [і зіб’ють] під час першого польоту, або вони будуть знищені з повним боєкомплектом ще на землі».

Утім, Україна працює з такими обмеженнями з початку війни і хоча й втратила частину своїх літаків, досі здійснює успішні повітряні операції. Росія ж не змогла використати свою чисельну перевагу й зазнає великих втрат щоразу, коли її літаки входять у повітряний простір України або навіть наближаються до нього. Західні експерти вважають, що у повітряних боях F-16 із західним озброєнням, таким як AIM-120D, легко перевершать свої російські аналоги.

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Також де Латтр просував тезу, що найгірший для України фактор – це підготовка українських пілотів. Нібито з нею виникло багато проблем, оскільки, крім інших вад, льотчики недостатньо володіли англійською, щоби добре навчатися. На думку коментатора, більшість із них ледве можуть літати на F-16 між базами в Європі, що вже й казати про те, щоб керувати ними під час бою.

Без будь-яких доказів де Латтр стверджував: ситуація була настільки критичною, що Україна розглядала можливість залучення пілотів американського постачальника тактичних винищувачів Draken International і канадійської авіаційної компанії Top Aces для виконання бойових завдань в Україні.

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Компанії Draken International і Top Aces - що про них відомо

Ці дві компанії уклали контракти зі своїми урядами на надання різних видів підтримки арміям своїх країн та інших країн НАТО. Зокрема, пілоти Draken виконують роль “супротивників” під час навчаннях ВПС США поряд із висококваліфікованими американськими пілотами F-16. Обидві компанії володіють старішими модифікаціями F-16, проте їхній персонал та їхні літаки навряд чи будуть задіяні в операціях в Україні чи деінде. Ці компанії не долучені до навчань військових пілотів, окрім польотів у ролі ворожих літаків у навчальних сценаріях. Вони не навчають пілотів керувати F-16 з оновленою авіонікою та озброєнням, бо пілоти цих компаній не навчені цьому.

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Сиріл де Латтр - французький “експерт”, що живе у Москві

Російський незалежний новинний сайт Insider піддає сумніву професійну обізнаність де Латтра. За даними порталу, так званий експерт свого часу володів компанією Wild Geese Aviation, яка готувала пілотів цивільних літаків, проте її давно вже не існує. А сам де Латтр, який нині живе у Москві, стверджує, що є експертом із питань безпеки і часто виступає на російському телебаченні як «аналітик з питань геополітики».

З його сторінки в LinkedIn стає зрозумілим, що його досвід в авіації обмежений цивільними комерційними пасажирськими рейсами на лайнерах Airbus і Boeing. Він ніколи не працював у військовій авіації та не керував ані винищувачами, ані штурмовиками, ані бомбардувальниками.

Всупереч думці так званого експерта, генерал армії США Деніел Р. Хокансон сказав, що пілоти-інструктори ВПС США та інструктори з технічного обслуговування на авіабазі Національної гвардії у Моррісі, штат Арізона, високо оцінили прогрес у підготовці українських пілотів і технічного персоналу.

Видається, що його точку зору поділяють і військові інструктори у Великій Британії, Румунії та Данії, де українці вже приступили до поглибленого вивчення основ оперативного польоту за сприяння фахівців НАТО.

Наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія взяли на себе зобов’язання відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для формування трьох ескадрилій.

За оцінкою Великої Британії, F-16 справлять негайний і довготривалий вплив на оперативне використання Росією авіації в Україні, перешкодять країні-агресорці застосовувати винищувальну та штурмову авіацію та значно ускладнять для неї повітряну підтримку майбутніх наземних операцій.

F-16 не стануть панацеєю для України, але вони значно покращать спроможність українських ВПС. Всупереч тому, що говорить Сиріл де Латтр, ані Україна, ані її союзники не використовуватимуть F-16 в бойових операціях, доки не будуть впевнені, що літаки та пілоти справді готові до роботи, а технічне обслуговування достатнє для належної підтримки операцій.

Отже, можна з упевненістю сказати, що цей так званий «експерт», який дає інтерв’ю ЗМІ, спонсорованим або контрольованим російським урядом, не має належної кваліфікації в галузі бойової авіації чи у будь-яких військових питаннях.

Ця публікація є адаптованим перекладом аналізу заяв де Латтра, який провів експерт Kyiv Post Стів Браун і був опублікований на нашому сайті 25 квітня 2024 року.