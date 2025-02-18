Kyiv Post провів перевірку фактів після того, як видання The Sunday Telegraph написало, що НАТО розчароване тактикою ведення бойових дій в Україні та використанням наданої зброї.

У статті, яка посилається на неназвані британські джерела, стверджується, що Збройні сили України (ЗСУ) зловживають отриманою від Заходу зброєю і діють не так, як їх навчали в НАТО.

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Чи правдиві дані The Sunday Telegraph про тактику ЗСУ

Слід зазначити, що військові експерти, зокрема, військовий аналітик Ніколас Драммонд, спростували твердження, викладені в статті Telegraph, назвавши їх безпідставною пропагандою, спрямованою на послаблення військових зусиль України.

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«Це повна нісенітниця. Це Росія намагається створити правдоподібний наратив, щоб дискредитувати Україну, розколоти НАТО і допомогти укласти мирну угоду, яка відповідає інтересам Путіна», – написав Драммонд на сайті X.

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Розгляньмо ці твердження і реальність, що стоїть за ними.

The Telegraph: «Вважається, що київські війська застосовують зброю, надану Заходом, діючи за тактикою радянського зразка, через що втрачають значну кількість озброєння НАТО».

КР: Це невірно. Українці не діють за тактикою радянських часів. Натомість вони діють за власною тактикою в ситуації, коли вони мають дефіцит вогневої потужності. Їхньою основною зброєю на полі бою є безпілотники, які, очевидно, ніколи не були на озброєнні радянської армії.

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The Telegraph: «Британський солдат, який тренував українських військових, заявив, що сили Києва використовують поставлені Великою Британією ПТРК NLAW вартістю близько 20 000 фунтів стерлінгів за одиницю, як РПГ – дешеві російські гранатомети багаторазового використання. Джерело стверджує, що українські війська повинні були надати відеозаписи, що демонструють правильне використання, але замість цього було помічено, що вони стріляли одночасно з декількох ПТРК, і кожний залп коштував понад 100 000 фунтів».

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КР: Це єдине неназване джерело і відео одного бою. Це не означає, що даного інциденту не було, але, згідно з доктриною і загальною практикою, українські солдати бережуть такі потужні ПТРК і подібну зброю, якої в них мало.

У статті не наводиться жодних доказів на підтримку твердження, що марнотратна тактика, показана на відео, широко практикується в Збройних силах України.

Крім того, «ефективне» використання дорогої зброї часто відходить на другий план на війні, коли на кону стоять людські життя. В Афганістані сили НАТО регулярно використовували ракети Javelin, вартість яких приблизно в чотири рази перевищує вартість ракет NLAW, для атак на окремих бойовиків Талібану. Несправедливо робити узагальнення про всі ЗСУ, коли війська НАТО самі діяли подібним чином.

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The Telegraph: «Джерела повідомили, що було мало часу на повне навчання українців передових тактик НАТО. Навчання у Великій Британії і Україні порівнювали з прискореними курсами для британських резервістів, де місяці навчання скорочуються до двох тижнів.

Окрім браку часу, деякі українські військовослужбовці, за повідомленнями, чинили опір тактиці НАТО, стверджуючи, що вона не відповідає умовам поля бою, з якими західні інструктори не стикалися. Іноді напруженість досягала високого рівня. В одному випадку інструктори британської армії в Україні нібито потягнулися за зброєю, побоюючись можливого насильства».

Спростування КР: Немає жодних доказів того, що ці події мали місце, і військові коментатори вважають, що [не перевірена на практиці] тактика НАТО підходить для України в реальних бойових умовах, у яких жоден із процитованих експертів ніколи не перебував.

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НАТО може розраховувати на підтримку найпотужнішої в світі авіації, тоді як Україна майже не має авіації. Підрозділи НАТО і, що важливіше, їхні бойові командири роками тренуються в мирний час, тоді як ЗСУ ведуть реальну війну, постійно втрачаючи солдатів і командирів, яких доводиться замінювати протягом тижнів, а не років.

«Система» НАТО ґрунтується на припущенні, що рівень втрат буде низьким, і стверджує, що опір України проведенню операцій за процедурами НАТО є помилкою і недоліком.

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Однак ЗСУ мають трирічний досвід бойових дій проти супротивника, який переважає їх у майже всіх компонентах, тоді як НАТО такого досвіду не має. Україна прийняла багато з того, чого їх навчили, але використовує тактику, яка більше відповідає обставинам, що склалися в цій унікальній ситуації.

The Telegraph: ««Російська армія, ймовірно, має більше Javelin, ніж британська армія», – заявило британське джерело, додавши, що хоча він і його колеги підтримують боротьбу України проти Росії, зусилля на підтримку Києва «були побудовані на брехні»».

КП: Це твердження неназваного джерела є спекулятивним, оскільки ніхто не може точно знати, скільки Javelin є на озброєнні британської армії або скільки їх захопила Росія. За три роки війни жодне джерело не опублікувало текстових, відео- чи фотодоказів того, що російські війська нібито захопили в бою більше трьох таких ракет – а йдеться 2022 і 2023 роки.

Можна стверджувати, що Росія захопила кілька десятків Javelin, але заяви про сотні й тисячі не підтверджуються жодними доказами того, що ця зброя була використана проти України.

Хоча точна кількість Javelin на озброєнні британської армії не розголошується, оцінки з відкритих джерел свідчать, що Велика Британія, ймовірно, має від 1 000 до 5 000 Javelin – набагато більше, ніж начебто потрапило в руки росіян.

The Telegraph: «Стверджується, що українські війська часто не влучали в ціль ракетами Brimstone, бо використовували застарілі карти радянських часів».

КР: Це твердження зроблене без посилання на джерела; у статті не вказано, кому воно належить, і не наводяться подробиці того, коли це, як стверджується, сталося.

The Telegraph: «Джерела також описали випадки корупції під час підготовки українських військ в Україні. Вантажівки з обладнанням час від часу зникали безвісти, а машини надходили до підрозділів без деталей, в тому числі без ременів безпеки».

КП: Цьому твердженню важко довіряти, оскільки така інформація взята з неназваних і невстановлених «джерел». Окрім того, це твердження не дає жодного уявлення про масштаби ймовірної корупції. Один-єдиний випадок такої очевидної корупції у збройних силах такого розміру, як ЗСУ – близько 800 000 осіб – свідчить про те, що вони працюють за стандартами, навіть вищими, ніж у НАТО. «Випадки» – це більше, ніж один.

The Telegraph: «155-а українська бригада, яка повністю пройшла підготовку у Франції, розпалася цієї зими через повний організаційний хаос і великі втрати, а деякі українські офіцери виступали проти методів підготовки НАТО».

КП: Твердження, що 155-а бригада «розпалася», обманює читачів. Хоча українські ЗМІ повідомляли про проблеми з її організацією і підготовкою, вони були вирішені зі зміною командування. Зараз бригада успішно утримує позиції, і, попри деякі випадки самовільного залишення позиції чи підрозділу або відмови воювати, говорити про неї як про таку, що «розпалася», є перебільшенням.

The Telegraph: «Генерал Олександр Сирський, етнічний росіянин, який навчався у Московському вищому військовому командному училищі у 1980-х роках, став головнокомандувачем Збройних сил України у 2024 році.

У 2023 році в німецькому армійському документі, який потрапив у Мережу, стверджувалося, що українські війська не враховують уроки західних тренувань, що знижує ефективність зброї і тактики НАТО. У ньому йшлося про те, що Україна розбиває формування натівського зразка на менші підрозділи і не переймає західну методику маневреної війни, і що українське військове керівництво діє за традиційними шаблонами».

КР: Це ще один пасаж, який обманює читача. Генерал Сирський керував успішними наступальними операціями на Харківщині, Херсонщині та Курщині, використовуючи загальновійськову мобільну тактику, а не доктрину радянських часів. Політика розбиття великих підрозділів на менші є практичною відповіддю на фронтові кризи і проблеми з кадрами.

У статті стверджується, що ЗСУ не застосовують тактику НАТО, але не враховується той факт, що інструкторам НАТО бракує досвіду ведення звичайної війни, якого командири ЗСУ набули за три роки бойових дій. До того ж, несправедливо порівнювати двомісячну програму підготовки підрозділу ЗСУ з повною готовністю бригади НАТО.