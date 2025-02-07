«Абсолютно неправда. Неправда. Це брехня, що йде від російських ЗМІ. Я сам оплатив свою гуманітарну поїздку в Україну. Не було ніякого фінансування від USAID і, звичайно, ніяких приватних платежів», – сказав Стіллер у мережі X у середу.

Стіллер, який відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у червні 2022 року з нагоди Всесвітнього дня біженців, заявив, що приїздив власним коштом, і назвав такі чутки російською дезінформацією:

Американський актор і посол доброї волі ООН Бен Стіллер відкинув чутки про те, що його поїздку в Україну фінансувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Ці чутки поповзли останніми днями після того, як почало поширюватися відео з водяним знаком E! News, на якому стверджувалося, що актори і акторки отримали мільйони доларів від USAID для відвідування України, хоча немає жодних доказів того, що E! News колись раніше публікував таку історію.

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USAID платило зіркам за поїздки в Україну? Що відомо

У відео, яке поширили численні акаунти в соціальних мережах, стверджувалося, що за візит в Україну USAID заплатило Анджеліні Джолі 20 мільйонів доларів, Шону Пенну – 5 мільйонів, Жан-Клоду Ван Дамму – 1,5 мільйона, Орландо Блуму – 8 мільйонів і Бену Стіллеру – 4 мільйони.

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Цією «історією», яка потрапила в топ пошукових результатів Google News, також поділився новинний сайт EurAsiaDaily (EADaily), який естонський сайт Propastop ідентифікував як рупор кремлівської пропаганди. Згодом чутки поширили інші прокремлівські канали, також без посилання на достовірні джерела.

Один із результатів пошуку в Google за запитом “Ben Stiller Ukraine”. Ранок 6 лютого 2025 р. Фото: Kyiv Post

Більшість цих кінозірок, які відвідали Україну під час війни, відвідали її від імені ООН, а не USAID. У визначенні, яке ООН дає поняттям Посол миру та Посол доброї волі зазначено:

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«Посли доброї волі не отримують заробітну платню, хоча їм може бути надана символічна виплата в розмірі 1 долара на рік або еквівалентна сума. Їм можуть виплачуватися кошти на проїзд і добові, коли вони подорожують від імені Організації Об’єднаних Націй».

Які голлівудські зірки приїзджали в Україну - докладніше

Джолі відвідала Україну в квітні-травні 2022 року як спеціальна посланниця Агентства ООН у справах біженців. Пенн неодноразово відвідував Україну як приватна особа і зустрічався з Зеленським під час роботи над своїм документальним фільмом «Супердержава», який він випустив у 2023 році і який спочатку був доступний безкоштовно на YouTube-каналі Paramount+.

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Блум зустрівся з Зеленським як посол доброї волі ЮНІСЕФ у березні 2023 року. Ван Дамма помітили на заході України в грудні 2022 року, коли він фотографувався поруч із солдатами у військовій формі, хоча не було ніякої інформації про мету його візиту чи будь-яку спонсорську підтримку.

У лютому 2023 року (в першу річницю повномасштабного вторгнення Росії) український новинний сайт «Новий голос України» опублікував звіт про 20 знаменитостей, які відвідали Україну з лютого 2022 року. Серед них були актори, режисери, філософи, музиканти, письменники та фотографи.

Одним із найпомітніших стало інтерв’ю американського ведучого ток-шоу Девіда Леттермана з Зеленським на платформі станції київського метрополітену, яке було показане в прямому ефірі у жовтні 2022 року.

На момент публікації жодна з голлівудських знаменитостей, окрім Стіллера, не прокоментувала ці чутки.