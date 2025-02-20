Kyiv Post перевірив слова президента США Дональда Трампа про те, що відповідальність за російсько-українську війну лежить на Україні.

Цю заяву він зробив у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів про нещодавні зустрічі між російськими та американськими високопосадовцями в Саудівській Аравії, які обговорювали, серед іншого, можливі шляхи припинення російсько-української війни.

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Що сказав Трамп:

“Я думаю, що у мене є сила, щоб покласти край цій війні. І я думаю, що все йде дуже добре. Сьогодні я почув (з України): «Ой, нас не запросили!» (на американо-російські переговори). Ну, у вас [президента України Володимира Зеленського] було три роки. Ви повинні були припинити це ще три роки тому. Ви не повинні були й починати. Ви могли би домовитися. Я міг би укласти угоду для України, яка б віддала їм майже всю землю - всю. Майже всю землю. І жодна людина не загинула би. І жодне місто не було би зруйноване. І жоден купол не був би знесений. Але вони (українська влада) вирішили не робити це таким чином».

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За винятком російських державних ЗМІ, практично всі джерела, в тому числі провідні видання, політики і незалежні спостерігачі як у США, так і в Європі, звинувачують Росію у вторгненні в Україну, а відповідальність за рішення Кремля віддати наказ своїм збройним силам перетнути міжнародний кордон і напасти на Україну покладають безпосередньо на президента Владіміра Путіна і його оточення.

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Росія розпочала війну з нападів на українські прикордонні пости, ракетних обстрілів українських міст, повітряних ударів по українських військових базах і транспортних вузлах, а також парашутних десантів і висадки військ із гелікоптерів – усе це без попередження, вночі.

Критика вторгнення Росії в Україну як необґрунтованого і незаконного акту війни лунала в усьому світі. Усі країни крім 10 (в тому числі Північної Кореї, Ірану та Білорусі), а також Папа Римський, Організація Об’єднаних Націй і Міжнародний суд ООН визнали Путіна і Кремль відповідальними за віддання наказу про вторгнення.

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Трамп не надав жодних доказів на підтвердження того, що війну розпочала не Росія, а Україна, яка нібито винна в смертях і руйнуваннях.

Дієвої мирної угоди на умовах, описаних Трампом, ніколи не було. Найближче до угоди воюючі сторони підійшли, коли російські та українські офіційні особи зустрічалися в Стамбулі, щоб обговорити можливе припинення вогню та мирну угоду. Зустрічі відбувалися з березня по травень 2022 року.

Російські умови миру передбачали майже повну капітуляцію України, включно з передачею 30% її території Росії назавжди, зобов’язання України ніколи не вступати до жодного оборонного союзу та її постійний нейтралітет і майже повне роззброєння, яке залишило б її нездатною захищати себе, надання російській мові статусу державної нарівні з українською, а також «денацифікацію» української держави, що означало звільнення з українських державних посад усіх чиновників, які, на думку Москви, були вороже налаштовані проти Росії.

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Переговори провалилися насамперед через розбіжності щодо того, яку територію Україна може віддати Росії, а також через наполягання української сторони на жорстких гарантіях безпеки і захисту від майбутнього російського вторгнення.

Перше збройне вторгнення Росії в Україну розпочалось у березні 2014 року, коли підрозділи російської армії та флоту майже безкровно захопили українські урядові будівлі та військові бази в Криму.

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Підтримувані Росією групи бойовиків, до складу яких входили місцеві добровольці, російські найманці та кадрові офіцери, одночасно атакували урядові установи у Харківській, Луганській і Донецькій областях України.

Ті напади зустріли збройний опір. Після переважно успішного українського контрнаступу у травні-липні, у серпні Росія ввела на територію України свої регулярні війська.