Як кажуть у приказці: «Час летить непомітно, коли ти зайнятий великими справами».

Якщо це справді так, то Віра Ілляш зробила стільки, скільки, здавалося б, не зробиш за одне життя, аби допомогти незліченній кількості організацій і людей рухатися вперед і розвивати Україну.

Я один із тих щасливчиків, кому Віра дала можливість створювати неймовірні проєкти, аби популяризувати східну Україну. Але найважливіше те, що я з гордістю можу назвати її своїм другом.

Вперше Віра зателефонувала мені 10 серпня 2019 року з проханням зустрітися з її командою USAID з питань економічної підтримки України, аби записати відео для презентації інвестиційного форуму президента України в Маріуполі.

То були не найкращі часи для такого відео, але під час нашої зустрічі стало зрозуміло, що є натхнення, і це відео має показати українцям та всьому світові, що східна Україна не виживає, а процвітає.

Разом із Вірою та її чудовою командою ми взялися за рекордні 10 днів зняти висококласне відео-презентацію східної України та показати його за день до конференції. Під час зйомок я зустрічав підприємців та звичайних мешканців, які не просто виживали, а вірили в майбутнє, які залишились, аби відновити свої громади.

Це дало мені абсолютно новий погляд на те, чому Віра була так захоплена своєю місією, адже головне було не просто надання фінансової та іншої допомоги від проєкту USAID, а бажання бути поруч із людьми та допомагати розвивати їхній регіон та бізнес.

Відео вийшло вчасно і отримало схвальні відгуки від президента України Володимира Зеленського та бізнесменів і дипломатів вищого рівня. Після цієї події Віру було вже не зупинити. Її прагнення підтримувати та популяризувати східну Україну в світі лише набиратиме обертів.

Кажуть, що ви настільки хороші, наскільки хороші ваші клієнти. Віра була не просто хорошою, вона дала мені можливість стати великим. Іноді вона давала мені «карт-бланш», повністю довірившись мені та моїм інстинктам, а коли потрібно було – смикала, аби я зосередився на проєкті. Я цінував і поважав її прямоту в роботі та житті.

Віра продовжувала організовувати проєкт за проєктом. Серед них були такі: