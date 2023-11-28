Як кажуть у приказці: «Час летить непомітно, коли ти зайнятий великими справами».
Якщо це справді так, то Віра Ілляш зробила стільки, скільки, здавалося б, не зробиш за одне життя, аби допомогти незліченній кількості організацій і людей рухатися вперед і розвивати Україну.
Я один із тих щасливчиків, кому Віра дала можливість створювати неймовірні проєкти, аби популяризувати східну Україну. Але найважливіше те, що я з гордістю можу назвати її своїм другом.
Вперше Віра зателефонувала мені 10 серпня 2019 року з проханням зустрітися з її командою USAID з питань економічної підтримки України, аби записати відео для презентації інвестиційного форуму президента України в Маріуполі.
То були не найкращі часи для такого відео, але під час нашої зустрічі стало зрозуміло, що є натхнення, і це відео має показати українцям та всьому світові, що східна Україна не виживає, а процвітає.
Разом із Вірою та її чудовою командою ми взялися за рекордні 10 днів зняти висококласне відео-презентацію східної України та показати його за день до конференції. Під час зйомок я зустрічав підприємців та звичайних мешканців, які не просто виживали, а вірили в майбутнє, які залишились, аби відновити свої громади.
Це дало мені абсолютно новий погляд на те, чому Віра була так захоплена своєю місією, адже головне було не просто надання фінансової та іншої допомоги від проєкту USAID, а бажання бути поруч із людьми та допомагати розвивати їхній регіон та бізнес.
Відео вийшло вчасно і отримало схвальні відгуки від президента України Володимира Зеленського та бізнесменів і дипломатів вищого рівня. Після цієї події Віру було вже не зупинити. Її прагнення підтримувати та популяризувати східну Україну в світі лише набиратиме обертів.
Кажуть, що ви настільки хороші, наскільки хороші ваші клієнти. Віра була не просто хорошою, вона дала мені можливість стати великим. Іноді вона давала мені «карт-бланш», повністю довірившись мені та моїм інстинктам, а коли потрібно було – смикала, аби я зосередився на проєкті. Я цінував і поважав її прямоту в роботі та житті.
Віра продовжувала організовувати проєкт за проєктом. Серед них були такі:
- Інвестиційний форум у Маріуполі в 2019 році, в якому взяли участь президент Зеленський, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, а також найкращі та найяскравіші уми в галузі технологій і бізнесу, які відкрили світові східну Україну, залучили 1 млрд доларів інвестицій та забезпечили доступ до 4G на 90% величезної території України.
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Ми з Вірою знову об’єдналися, щоб організувати та провести CXID: Reload Eastern Ukraine – захід, який позиціонував східну Україну як центр ІТ-технологій та інновацій і охопив 13 мільйонів людей.
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Кампанія 2021 року із залученням відеоблогерів до подорожей Приазов’ям. В результаті кількість переглядів сторіз в Instagram, які демонстрували світові справжню красу цього регіону, перевищила 2 мільйони.
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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну напрямок роботи дещо змінився. Проєкт 2023 року було названо просто «Українська мужність» (Ukrainian Courage). Робота включала 6 емоційно насичених документальних відео, які створили образ героя-захисника – образ, притаманний усім українцям, які свідомо вирішили захищати свою родину, громаду і, звичайно, свою країну.
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І перелік робіт за 20 років роботи в USAID можна продовжити.
31 жовтня мені зателефонували й повідомили, що Віра померла після тривалої, але мужньої боротьби з онкологією. Аби продемонструвати свою наполегливість і цілеспрямованість, Віра до останнього працювала. За три дні до цього вона, не скаржачись на здоров'я, провела нараду щодо наступного великого проєкту.
Ім’я Віри Ілляш слід включити до словника, де пояснюється значення слова «стійкість». Вона заслуговує на наші аплодисменти та щиру подяку за чудову роботу, яку зробила для українського бізнесу та популяризації України, зокрема східних регіонів, а також за те, що дозволила мені та багатьом іншим стати частиною цих неймовірних пригод.
Але найголовніше для мене те, що Віра побачила в мені друга і довела, що можна поєднувати бізнес і дружбу.
Слава Україні! Слава Вірі!
Оригінал англійською тут.
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