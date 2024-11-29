Переконливу перемогу жорсткого націоналіста Каліна Джорджеску в першому турі президентських виборів у Румунії, що відбулися минулими вихідними, можна назвати не інакше, як метеоритною. Згідно з результатами опитувань, за кілька тижнів до виборів Джорджеску випереджав своїх суперників на кілька відсотків, а на виборах отримав понад 23% голосів виборців.

Вибори в Румунії − що треба знати

Він випередив кандидатів від двох найавторитетніших партій – прем'єр-міністра Йон-Марчела Чолаку від колишньої комуністичної, а нині соціалістичної партії PSD, і колишнього прем'єр-міністра від ліберальної партії PNL Ніколає Чуке, які посіли відповідно третє і п'яте місця. На кожних попередніх виборах після падіння комуністичного режиму в 1989 році PSD і PNL виводили своїх кандидатів у другий тур або близько того. Так само й зараз, у другому турі Джорджеску змагатиметься з Еленою Ласконі – проєвропейською реформаторською кандидаткою від партії USR.

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Перемогу Джорджеску називають ще однією перемогою (після Орбана в Угорщині, Фіцо в Словаччині та «Грузинської мрії» в Грузії) пропутінського політика – адже він відкрито висловлював своє захоплення Путіним, виступав на дискусіях із російським націоналістичним ідеологом Александром Дугіним і критикував політику Заходу і НАТО щодо України та ширшого регіону. Безумовно, в цьому є частка проросійської та антизахідної політики, оскільки втома від війни в Україні широко поширена в румунському суспільстві, як і в багатьох інших країнах Європи. Але є й інші, ширші висновки з його перемоги:

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По-перше, вона демонструє силу нових форм політичного впливу та агітації, а також небезпеку, яку вони несуть для демократії в цілому. На фінішній прямій Джорджеску провів надзвичайно впливову кампанію у TikTok та інших соціальних мережах. Хоча це можна відзначити як кращий зв'язок із широкими верствами суспільства (особливо з молоддю), існують занепокоєння щодо фінансування цього, а також системи стримувань і противаг, яка мала б забезпечити доброчесність таких кампаній. Вільні та чесні вибори залежать від певного рівня точності агітації, а також від впливу зовнішніх інтересів на виборців. У цьому випадку, як і під час нещодавніх президентських виборів у Молдові, існує велике занепокоєння тим, що Росія допомагала фінансувати кампанію Джорджеску, і що в соціальних мережах його активно підтримували російські боти.

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По-друге, популізм є популярним у нинішньому глобальному політичному середовищі, де масова міграція підвищила чутливість виборців до питань імміграції, і особливо там, де після пандемії COVID населення сильно постраждало від кризи, пов'язаної з вартістю життя. Додайте трохи ксенофобії, і кампанії, такі як MAGA або Джорджеску, можуть отримати дуже хороші результати на виборах. Вони мають резонанс серед незадоволених виборців, яких ігнорують партії істеблішменту.

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По-третє, все це відбувається в той час, коли правлячі партії відступають – чи то Байден і демократи в США, чи то АНК у Південній Африці, чи то Ердоган на місцевих виборах у березні в Туреччині, чи то Моді в Індії, чи то Торі у Великій Британії. Важко згадати, в якій демократичній країні правляча партія досягла хороших результатів на виборах за останній рік. Так, «Грузинська мрія» перемогла на жовтневих виборах у Грузії, але є сумніви щодо того, чи були вони чесними.

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По-четверте, і це пов'язано з усім вищесказаним, ліберальні політики в західних ліберальних ринкових демократіях, можливо, витратили занадто багато часу, зосередившись на просуванні ліберального порядку денного WOKE [Воук, Воукізм – американський політичний термін, що означає підвищену увагу до соціальної, расової та гендерної справедливості. У ширшому значенні – "пов'язаний із лівою політикою, ліберальними рухами, фемінізмом, ЛГБТ-активізмом" – ред.]. Можливо, вони або намагалися просунути цей порядок денний реформ занадто швидко, або просто не врахували ситуацію. Вони не змогли правильно визначити свої пріоритети з точки зору ключових і нагальних питань, які є центральними для значної частини електорату.

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У Румунії, Угорщині, Грузії і навіть у США значна частина населення є соціально консервативною і відстороненою від актуальних питань, а тому добре реагує на політиків, які виступають проти ЛГБТ та інших груп. Так було в Румунії з Джорджеску, а також з «Грузинською мрією» в Грузії та ін. Путін грає на цьому і представляє себе як захисника «традиційних цінностей» у всьому світі – як, можливо, рух MAGA в США. Але в Румунії, зокрема, значна частина сільського електорату бачить, що ЄС виділяє багато структурних коштів і водночас намагається «влити їм у горлянку» соціал-ліберальну програму, яка, на їхню думку, руйнує традиційні румунські цінності – якими б вони не були. Ліберальна альтернатива, можливо, потребує переосмислення того, як вона протистоїть битві за цінності, що розгортається навколо неї. Я би сказав, що Путін та інші приховують свій автократичний і клептократичний спосіб дій за фасадом «захисту традиційних цінностей». Чи є традиційними цінностями фашизм, корупція, расизм, сексизм і, у випадку Росії, колонізація? Безумовно, для світу Путіна – так, і, на жаль, європейська історія має багато форм, коли йдеться про такі питання.

Скільки румунців підтримують Каліна Джорджеску − що відомо

По-перше, у першому турі виборів Джорджеску набрав лише 23% голосів виборців, і навіть якщо припустити, що голоси іншого націоналістичного кандидата Джордже Сіміона також дістануться Джорджеску, це все одно становитиме лише 37%, а не 50+1, які треба набрати для перемоги в другому турі голосування 1 грудня.

А от проєвропейські кандидати від PSD, PNL, USR, UDMR та інших партій разом набрали 58% голосів. Усі, крім PSD, підтримали Ласконі, щоб протистояти загрозі з боку крайнього націоналіста Джорджеску. Керівництво PSD, ймовірно, також підтримає Ласконі – хоча б для того, щоб забезпечити собі місця в майбутньому уряді та доступ до величезних потоків структурних фондів, які ЄС виділяє Румунії. Однак електорат PSD може не прислухатися до порад свого керівництва, оскільки він здебільшого сільський і більш соціально консервативний, що також може зіграти на руку традиційним меседжам від Джорджеску.

По-друге, в Румунії не можна недооцінювати потужність фінансових потоків ЄС. Згідно з останнім бюджетним циклом ЄС на 2021-2027 роки, Румунія отримає від ЄС понад 83 мільярди євро фінансування, що становить 3-4% її річного ВВП, покриваючи половину бюджетного дефіциту та дефіциту поточного платіжного балансу.

Президентство Джорджеску погіршить відносини з ЄС і поставить під загрозу ці фінансові потоки, як це сталося в сусідній Угорщині з Орбаном. Чи ризикнуть виборці економічним процвітанням своєї країни, голосуючи за Джорджеску? Деякі з них навіть вважають, що їм дістається замало від потоків структурних фондів ЄС (не як політичній еліті), і що їм немає чого втрачати.

По-третє, румуни не є особливо проросійськи налаштованими – мільйони румунських солдатів загинули під Сталінградом та на інших полях битв у Другій світовій війні, а покаранням Румунії за те, що вона воювала разом із нацистською Німеччиною, було перебування під радянським ярмом з 1945 по 1989 рік. Колишній президент Чаушеску намагався з перемінним успіхом проводити дещо незалежну від Москви лінію, але це не особливо добре спрацювало для його збіднілого населення. Проте румуни, як і їхні етнічні брати в сусідній Молдові, все ще здебільшого бояться експансіоністської Росії. Варто зазначити, що минулого місяця в Молдові виборці обирали між ЄС і Росією, і вибори там завершилися перемогою у другому турі Майї Санду над її проросійським суперником Александром Стояноглу з рахунком 55-45. У другому турі виборів у Румунії суспільство, швидше за все, розділиться подібним чином, якщо вибір буде зроблений на користь ЄС, а не Росії.

По-четверте, навіть якщо Джорджеску переможе у другому турі, Румунія є парламентсько-президентською демократією, можливо, більш схожою на Німеччину. Повноваження президента обмежені, і, оскільки Джорджеску не має сильної партійної структури, малоймовірно, що він зможе забезпечити собі достатній плацдарм на парламентських виборах, які відбудуться 1 грудня, щоб мати можливість брати участь в управлінні країною. Ймовірно, парламент буде розділеним, але стабільну більшість у ньому матиме широка про-європейська коаліція. І, ймовірно, проєвропейські партії не захочуть бути в коаліції з прихильниками Джорджеску. Його перебування на посаді президента ускладнить внутрішню і зовнішню політику, але не зможе повністю зруйнувати європейську/західну орієнтацію Румунії.

Передрук з блогу автора @tashecon! Переглянути оригінал можна тут.

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