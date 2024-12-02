Більшість із вас бачили, що адміністрація Трампа обрала головного переговорника від США на переговорах про припинення вогню на ім'я Кіт Келлог. Він генерал-лейтенант у відставці. Біографія достатньо стандартна: армія, служба у В'єтнамі, і в звичайних підрозділах і в силах спеціальних операцій.

Кіт Келлог і його позиція щодо України

Кіт Келлог - зовсім не новачок вашингтонської політики. Історично його позиція щодо України є стандартною для мейнстрімних республіканців, тобто не є радикально MAGA. Він був радником з національної безпеки віцепрезидента Пенса в останній адміністрації Трампа.

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Це все добре і чудово, але я сумніваюся, що саме це допомогло йому отримати роботу. Я думаю, він зараз на посаді лиш тому, що він один з експертів Fox, який розповідав глядачам про Україну протягом останніх кількох років. Головне – імідж.

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Келлог ще у квітні написав програмну статтю про те, як закінчити війну та просувати американські стратегічні інтереси. Kyiv Post про це писав.

На перший погляд, план Келлога здається жорстким і непохитним, і можливо, навіть розумним і реалістичним. Припинення вогню, зупинення просування військ, відмова від НАТО для України, Росія платить репарації за рахунок продажу енергоносіїв, Європа розгортає миротворців у зоні розмежування, США зобов'язуються озброювати Україну, щоб стримати Росію від повторного вторгнення.

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Я собі дозволю трохи уваг про мирний план Келлога. Лиш нагадаю, що я можу бути саркастичним. І пам'ятайте, я пишу лише про найочевидніші дурниці в планах Келлога.

Просто про головний пункт плану Келлога

Членство України в НАТО. Членство України в НАТО у плані вже не на порядку денному, і, на думку Келлога, це критична передумова для того, щоб припинення вогню спрацювало.

Ну, українці, та й усі інші, знають, що загальна підтримка в НАТО членства України в Альянсі – не просто сумнівна, це примара, це жарт.

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Угорщина та Словаччина є членами НАТО, але обидві країни, по суті, в орбіті Кремля. Рішення НАТО вимагають одностайної підтримки. Поточна позиція США про те, що НАТО не посилює національну безпеку США, чітка та однозначна.

Отже, навіть якби Україна була членом НАТО і Росія знову напала… В реальному світі, які шанси, що всі в НАТО погодяться, що це було порушенням статті 5 і розпочне війну з Росією?

Яка ймовірність того, що жодна з країн-членів НАТО не ухилиться?

Думаю, країни НАТО говорили б приблизно так: знаєте, ця російсько-українська справа - це внутрішній конфлікт. Ми не маємо всіх фактів. Україна насправді не є демократичною. Ми дійсно могли б використати дешеву російську енергію. Ми б із задоволенням допомогли боротися з росіянами, але наша армія не має достатньо танків. Поки німці не заплатять свою справедливу частку, ми нічого не будемо робити. Серби, хорвати, боснійці, македонці, чорногорці чи албанці є реальною загрозою - ми повинні бути готові боротися з ними.

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Тільки дурний український лідер буде покладатися на НАТО та статтю 5 у питаннях національної безпеки та суверенітету України Стефан Коршак

Українському чиновнику, який наважиться покластися на НАТО, навіть не доведеться турбуватися про метафізичне виживання України як нації. Будь-хто з керівників України «спинним мозком відчуває» – якщо росіяни візьмуть гору, то ФСБ прийде за ними, їхніми сім'ями та їхнім майном особисто.

З точки зору Росії, «необхідна поступка Росії» від генерала Келлога, тобто, те, що Україні не дозволять вступити до НАТО, взагалі не є поступкою. Так само як Угорщина, Словаччина та бос Келлога (останній на даний момент, можливо) є членами НАТО, і вони здебільшого ненавидять незалежність України та дуже люблять російську автократію.

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Тому Келлог, який каже Путіну: «Росія повинна піти на поступки, тому що США погоджуються не пускати Україну в НАТО» – це як, я не знаю, нью-йоркський забудовник, який каже потенційному покупцеві, що він знижує ціну на хмарочос на Мангеттені, коли і забудовник, і покупець знають, що хмарочос приречений Стефан Коршак

Звичайно, це смішно, що чиновник США з питань безпеки високого рівня видає непоступливість за поступку, і цікаво, чи Келлог всерйоз каже про це. Але в будь-якому випадку він дізнається, наскільки ця ідея є життєздатною для переговорів, лиш тільки росіяни перестануть сміятися.

Тим часом, майже за розкладом, як звичайний швейцарський приміський поїзд, Зеленський у п'ятницю ввечері також «копнув НАТО». Він розповів Sky News, що Україна погодиться на припинення вогню зараз з тим, що Росія залишає під контролем усі окуповані території за умови, що це не буде узаконено юридично, і Україні має бути запропоноване членство в НАТО. Навіть не «Україна має бути в НАТО». Просто хоча б отримати пропозицію.

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Всі знають, поки що Україна не може вступити в НАТО

Просто нагадаю, Зеленський, як і Путін, знає, що Україна не може вступити до НАТО, тому що напевно Угорщина та Словаччина цього не дозволять. Власне, програмна стаття Келлога чітко вказує – це не те, чого хоче Америка. Та і бос Келлога, Трамп, має достатньо довгу історію свого несприйняття незалежності України.

То чому Зеленський каже британським глядачам не те? Якщо уявити собі підлеглого Келлога, якому треба дивитися, про що Зеленський говорить Sky, це викликає питання. Для чого це Зеленському? Він просто хоче розлютити команду Трампа? Чому Зеленський не може просто мовчати? Хіба він не бачить, що не допомагає!

Річ у тім, що «не допомагати Вашингтону» - це не те саме, що «не допомагати Києву». Подумайте про це. На ті умови, про які Зеленський говорить Sky News, Путін не впливає. На жодну з них. Але, за ідеологією партії, яка зараз при владі в США, Америка може диктувати своє майбутнє та умови іноземцям, тому що Америка є Америкою. Це просто питання застосування сили наддержави, і якщо Америка зазнає невдачі, то це просто тому, що сила була застосована неправильно.

Це, звичайно, менталітет, просто відірваний від реальності сучасного світу, і беручи до уваги, що Келлог служив у В'єтнамі, а багато хто з команди Трампа служив в Іраку та Афганістані, трохи смішно.

Але з точки зору України, обговорення того, що може знадобитися для стримування Росії, крім просто слово Америки, є абсолютно корисною дискусією, яку потрібно вести якомога публічніше. Зеленський ставить американців у незручне становище.

Він чітко дає зрозуміти публічно, що єдина річ, яку Україна не збирається обговорювати, дискутувати про це – засоби реального, фактичного, ефективного стримування Росії. Яке НАТО має проти Росії.

Зеленський та українці знають, що скажуть американці: «Ви не чуєте? Ми вам казали, що Україна не може бути в НАТО». А потім українці скажуть: «Гаразд, Америко, добре, ми не йдемо в НАТО. Ми зрозуміли. Насправді, ми не впевнені, що країни НАТО підуть воювати за інших членів НАТО, навіть без нас. Але розумієте, ось у чому річ. Всі згодні – Україні потрібна реальна безпека. Один із шляхів [досягнути цієї безпеки] — боротися з росіянами та вбивати їх. Якщо ви не думаєте, що це правильний шлях, тоді що? Ви наддержава. Ви нам скажіть».

Час спливає. Я думаю, що приблизно через чотири-п'ять місяців ми побачимо, як американці будуть засмучені та розлючені, бо ніхто не купився на їхній мирний план, який базується просто на чесному слові, а українці (і європейці, вони теж це бачать) скажуть: «Ми ж вам казали».

Це Realpolitik європейської безпеки. Не можна просто імітувати і думати, що правила зміняться. Думаю, Бісмарк хотів би, щоб ми всі пам'ятали: в цю гру [підтримувати баланс сил у Європі – ред.] не обов'язково грати по-дурному.

Ця публікація є адаптованим перекладом посту експерта Kyiv Post Стефана Коршака на його сторінці у Facebook. З ним ви можете ознайомитися тут.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.