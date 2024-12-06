Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що шлях України до членства в НАТО вимагає підписання двосторонніх безпекових угод із кожною країною-членом Альянсу, що є тривалим і проблематичним процесом. Видається вкрай малоймовірним, що така угода може бути підписана з Угорщиною, поки її прем'єр-міністром є Віктор Орбан, або зі Словаччиною, де прем'єр-міністром є Роберт Фіцо.

НАТО: перешкоди на шляху України

Крізь туман невизначеності проглядається нова активність у внутрішньополітичному житті України. Колона однакових, ідеально вимитих автомобілів Mini Cooper проїхала повз Київську мерію – будівлю, на якій вже давно висить банер із закликом до Росії звільнити українських військовополонених, особливо бійців батальйону «Азов», захоплених понад два з половиною роки тому в Маріуполі. З автомобілів виходили молоді люди з картонними коробками, на яких були написані вимоги звільнити військовополонених.

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Чому ці активісти вирішили провести акцію під стінами Київської мерії? Вона не займається питаннями військовополонених, і всі розуміють, що саме Росія несе відповідальність за затягування процесу.

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Швидше за все, за цим яскравим протестом стоїть давній конфлікт між мером столиці Віталієм Кличком та Офісом Президента. Відшліфований вигляд протесту вказує на те, що його організували піарники, які мають зв'язки з автосалонами. Крім того, учасники акції явно не боялися, що їх схоплять співробітники ТЦК, які останнім часом з новою силою зупиняють автомобілі з чоловіками за кермом або в салоні.

Починається сезон корпоративних вечірок, але співробітники побоюються, що непрохані гості з ТЦК можуть зіпсувати святкування. Українці – народ креативний і завжди готовий до нестандартних рішень. Можливо, щоб уникнути небажаної уваги, корпоративні заходи відбуватимуться в незвичних місцях – наприклад, на території військової частини, або в цеху заводу з виробництва боєприпасів.

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Цього року креативність серед кримінальних елементів України досягла нових висот. У Черкаській області відомі представники кримінальної еліти країни організували зустріч на території виправної колонії. У ній взяли участь троє ув'язнених і кілька їхніх шанованих колег, які на той час перебували на волі. Начальник в'язниці, який дозволив провести цю зустріч на території колонії, зараз перебуває під арештом і чекає на суд, так само як і гості.

Нове міністерство для повернення українців − подробиці

З наближенням кінця року уряд шукає шляхи посилення своєї внутрішньої політики. Він перейменував Міністерство з питань інтеграції окупованих територій на Міністерство національної єдності. Його очолить Олексій Чернишов, колишній голова правління «Нафтогаз».

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«Створення Міністерства національної єдності … сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну», – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Масове повернення українських біженців стане можливим лише тоді, коли закінчиться війна, і ми побачимо стабільний мир, гарантований країнами-членами НАТО. Це розуміють усі, в тому числі й українські політики, які пам'ятають провал «Будапештського меморандуму», що мав гарантувати недоторканність української території в обмін на відмову України від ядерної зброї. Він був підписаний у Будапешті рівно 30 років тому, 5 грудня 1994 року, коли Росія, США і Великобританія пообіцяли захистити Україну.

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Сьогодні НАТО шукає нові форми «гарантій», які заохотять Зеленського до переговорів із Путіним. Цікаво, що для своєї останньої зустрічі цього року міністри закордонних справ країн НАТО обрали дату, яка практично збіглася з річницею одного з найбільших геополітичних обманів сучасної історії – нікчемного Будапештського меморандуму.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов'язково відображають позицію Kyiv Post.