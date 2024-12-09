За останні кілька тижнів я кілька разів відвідував Туреччину, де зустрічався з політиками, журналістами, аналітиками, банкірами, аналітиками тощо, тому вирішив поділитися деякими своїми спостереженнями, але у форматі запитань і відповідей для зручності написання.

Реакція Туреччини на падіння режиму Асада

Запитання: Як дивиться Туреччина на події в Сирії?

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Відповідь: Інтерес Туреччини до Сирії багатогранний, але домінують два питання:

По-перше, Туреччина має понад 3 мільйони сирійських мігрантів і бажання, щоб вони повернулися до безпечної Сирії. Хоча спочатку Туреччина була гостинною до сирійських мігрантів, і турецька держава зробила величезну роботу з їхнього розміщення – за величезні кошти – як і в інших країнах Європи, імміграція стала гарячою темою, і опозиція використала це питання як засіб для атаки на уряд. Тому адміністрація Ердогана намагається послабити цей внутрішній соціальний і політичний тиск, звертаючись до адміністрації Асада з проханням знайти рішення в Сирії, яке б забезпечило безпечне середовище для репатріантів із Туреччини. Майже весь останній рік Асад відкидав ці пропозиції.

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По-друге, через курдське питання в Туреччині побоюються, що Загони народної оборони (ЗНО) громад курдського регіону Сирії скористаються слабкістю режиму Асада і його союзників (Ірану і Хезболли – через військові дії Ізраїлю в Лівані та інших місцях) і встановлять більший контроль на півночі Сирії, а Робоча партія Курдистану (РПК) зможе використати це для подальших нападів у Туреччині. Анкара побоюється, що її рішуча підтримка палестинців у Газі і критика Ізраїлю може призвести до того, що ізраїльтяни (і їхні американські союзники) перейдуть до подальшої підтримки ЗНО саме для того, щоб завдати шкоди турецьким інтересам.

Хоча Туреччина прагне підкреслити, що вона не є союзницею [суннітської ісламістської організації – ред.] Хайят Тахрір аш-Шам (ХТШ), яку США та їхні союзники визнали терористичною організацією, схоже, що Туреччина, принаймні, не перешкоджала просуванню ХТШ на південь до Ідлібу і далі. У цьому випадку Туреччина, ймовірно, розглядала це як допомогу в полегшенні гуманітарних проблем в Ідлібі, безпечній зоні для мільйонів сирійських біженців, яким довелося би тікати до Туреччини через посилення повітряних ударів режиму Асада.

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Факти свідчать про те, що більшість спостерігачів у Туреччині та інших країнах не очікували такого успіху операції ХТШ і такої швидкої поразки сил режиму Асада. Думаю, що Туреччина припускала, що тиск із боку ХТШ змусить Асада сісти за стіл переговорів, але він залишиться при владі. Проте зараз Туреччина, схоже, пливе за течією, бачачи, що ХТШ може або повністю повалити режим Асада, або змусити його піти на переговори з Туреччиною та ін., а також із опозицією, щоб розробити ендшпіль, у якому Сирія буде стабільною і безпечною – з можливістю повернення біженців і з тим, що будь-яке врегулювання може також утримувати сирійські курдські угруповання на півночі. Щодо останнього, то Туреччина підтримала дії підтримуваних нею військових угруповань на півночі, щоб протистояти ЗНО та іншим.

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Туреччина не очікувала, що операція ХТШ буде настільки приголомшливо успішною, і що сили режиму Асада так швидко зазнають поразки.

Для Туреччини успіх операції ХТШ приносить численні вигоди, окрім перспективи повернення біженців. На дипломатичному фронті успішний наступ ХТШ і визнання того, що Туреччина має важелі впливу на ХТШ, зробили Туреччину мало не домінуючою зовнішньою силою в Сирії – тут вона може посперечатися з Ізраїлем (Ізраїль може контролювати небо, але на цьому етапі Туреччина, схоже, має більший вплив на землі).

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Наслідки для Ірану після подій у Сирії − подробиці

Оскільки «Хезболла» значно ослаблена в Лівані внаслідок війни з Ізраїлем, а постачання Асада іракськими ополченцями і силами КВІР обмежене американськими та ізраїльськими повітряними ударами, Іран не в змозі врятувати Асада – останніми днями Тегеран подає сигнали іранським громадянам покинути Сирію, що є разючим поворотом подій. З огляду на майбутні ризики, пов'язані з новою адміністрацією Трампа, Тегеран, цілком можливо, зараз перебуває в режимі особистого порятунку.

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Росія, тим часом, занадто зосереджена на війні в Україні, щоб виділяти додаткові військові ресурси на порятунок Асада – російсько-іранська угода в Сирії полягала в тому, що для утримання позицій Асада росіяни надають повітряні сили/прикриття, а Іран і його маріонетки – наземні війська.

Після того, як Іран більше не зміг надати сухопутні війська, росіяни постали перед вибором: або подвоїти зусилля, або відступити. Вони вирішили відступити. Зараз переговори між Туреччиною, ХТШ і Росією стосуються безпеки російської військово-морської бази в Тартусі і розташованої поруч авіабази, яка її підтримує. Але без турецької підтримки ці російські бази виглядають нежиттєздатними. Зауважте, що Росія навіть не просить Анкару відкликати ХТШ і врятувати Асада – я думаю, що є розуміння того, що з таким імпульсом, який зараз стоїть за ХТШ і сирійською опозицією, навряд чи вони будуть слухати навіть Туреччину, маючи на меті повну перемогу над Асадом.

Оскільки Іран більше не в змозі надати сухопутні війська, росіяни постали перед вибором: або подвоїти зусилля, або відступити.

Вплив падіння режиму Асада на відносини Туреччини та Росії

Запитання: Як усе це впливає на відносини з Росією?

Відповідь: Останніми місяцями з'явилося багато підстав вважати, що відносини між Туреччиною і Росією зіпсувалися. Це відображається в набагато жорсткішій риториці з боку Москви, яка критикує Туреччину за військову підтримку, яку вона надає Україні. Що змінилося? Ну, особливого посилення турецької військової підтримки України не відбулося, але, схоже, що послугою за це стало сприяння Туреччини в торгівлі з Росією, що є корисним з огляду на зусилля Заходу з накладання санкцій на Росію.

Але на фронті санкцій багато що вказує на те, що США і Захід затягнули зашморг навколо Росії другорядним шляхом – принаймні, з літа вони робили досить жорсткі попередження Туреччині та іншим країнам, що вони будуть притягнуті до відповідальності за будь-які ознаки допомоги Росії в обході санкцій. Західні санкції проти Московської біржі, а тепер і проти Газпромбанку, значно ускладнили для Росії торгівлю з такими країнами, як Туреччина, і Москва виказує розчарування, оскільки бачить, що торговельні потоки скорочуються, а її власна економіка стикається з більшою кількістю несприятливих факторів – слабшим рублем, вищою інфляцією і, як результат, вищими відсотковими ставками.

Москва також, ймовірно, бачила покращення оборонних відносин між Туреччиною, США та їхніми союзниками завдяки нещодавній угоді щодо F16, близькій до завершення угоді щодо Єврофайтерів і майже законсервованим російським комплексом ППО С400, придбаним Туреччиною, – навіть обговорюється можливість його розміщення на американській базі в Туреччині в обмін на те, що Анкара повернеться до програми F35.

А тепер додайте до цього останні зусилля Туреччини в Сирії проти режиму Асада і його російського союзника, і Москва навряд чи буде задоволена Анкарою. Але з російської точки зору, потреби є потребами, і військово-морська база в Тартусі все ще залишається для Росії ключовим стратегічним активом.

Яку ціну Росія готова заплатити Туреччині, щоб мати можливість утримувати цю базу зараз? – Можливо, якусь угоду, яка допоможе Туреччині забезпечити постачання газу, незважаючи на санкції проти Газпромбанку. Це може означати або кредит від Росії за газ, що постачається Туреччині, або бартерні рішення. Але Росія повинна буде забезпечити продовження поставок газу до Туреччині.

Можливо, Анкара також зможе змусити Росію погодитися надати Туреччині та її союзнику Азербайджану доступ через Зангезурський коридор до Нахічевані, хоча для цього також знадобиться підтримка Ірану – а після подій у Сирії відносини між Туреччиною та Іраном, ймовірно, перебувають на найнижчому рівні.

Москва навряд чи буде в захваті від Анкари. Але з російської точки зору, потреби є потребами, а військово-морська база в Тартусі все ще залишається для Росії ключовим стратегічним активом.

Відносини США та Туреччини − що відомо

Запитання: А як щодо відносин зі США?

Відповідь: Як зазначалося вище, є прогрес на фронті F16, зараз ведуться розмови про повернення Туреччини до програми F35; хоча є сумніви щодо того, чи є F35 найкращим довгостроковим рішенням для неї. І як зазначалося вище, Туреччина підіграє застосуванню західних санкцій проти Росії.

Однак у деяких колах існує занепокоєння щодо майбутніх відносин з адміністрацією Трампа, враховуючи попередній досвід (пастор Брансон та ін.), ймовірну сильну підтримку Ізраїлю з боку Трампа, а також призначення ним команди з національної безпеки, яка рясніє критиками Туреччини і друзями Ізраїлю (Рубіо, Волц тощо). Питання ЗНО на півночі Сирії, яку Туреччина розглядає як таку, що підтримується Америкою та Ізраїлем, є ще однією потенційною гарячою точкою. З огляду на те, що Трамп, як очікується, наполягатиме на виведенні з Сирії понад 1 000 американських військових, а Туреччина зараз є домінуючим гравцем у Сирії, Анкара може запропонувати Трампу рішення щодо його ключових проблем у Сирії – ІДІЛ та інших ісламістських терористичних угруповань, які використовують Сирію як базу.

Тут слід зазначити, що ХТШ, ймовірно, після турецького тренінгу, пропонує більш м'який та інклюзивний соціальний порядок денний. Але врешті-решт, коли ми думаємо про американо-турецькі відносини за нової адміністрації США, ми повинні визнати, що Ердоган має досвід першого терміну Трампа і добре розуміється на міжособистісній силовій політиці з такими соціопатоподібними персонажами, як Трамп. Ердоган гратиме на его Трампа, і я можу собі уявити грандіозні державні візити Трампа, якого прийматимуть як короля або султана. Я впевнений, що Ердоган і його технократи, які мають зв'язки з найліпшим корешем Трампа Маском, зможуть налагодити відносини з Трампом. І їм не знадобиться додаткова підтримка з боку членів сім'ї, які раніше мали тісні зв'язки з Кушнерами, оскільки Джаред та інші, схоже, сьогодні мають своїх людей не лише в Білому домі.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.

Це переклад скороченої версії, передрукованої з блогу автора @tashecon! Повну версію статті можна прочитати тут.