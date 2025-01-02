11 грудня, в своїй першій промові на посаді очільника НАТО, Марк Рютте бив на сполох: Росія готується до тривалої конфронтації з Україною і НАТО з метою встановлення нового автократичного світового порядку разом із Китаєм, Північною Кореєю та Іраном.

«Настав час перейти до мислення воєнного часу. І в турбо-режимі нарощувати наше оборонне виробництво та оборонні витрати... Якщо всі ми не витрачатимемо більше зараз, щоб запобігти війні, ми заплатимо набагато, набагато, набагато більшу ціну пізніше, коли будемо воювати. Не мільярди, а трильйони євро».

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У розмові з директором аналітичного центру Carnegie Europe Розою Бальфур Рютте також заявив, що Україні потрібно більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, щоб вести переговори з позиції сили.

Рютте не говорив про конкретні фінансові наслідки поразки України для Заходу, але про них говорять Кільський інститут світової економіки та Американський інститут підприємництва – аналітичні центри саме тих країн, які надають найбільшу військову та гуманітарну підтримку Україні.

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У своєму останньому аналітичному бюлетені Кільський інститут зазначає, що Європа, економіка якої вдев’ятеро більша за російську, має бути в змозі стримувати Росію, але не без суттєвого збільшення свого оборонного виробництва і надання допомоги Україні. На думку Інституту, це важливо не лише з моральної, а й з фінансової точки зору.

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Перемога Росії в Україні обійдеться Німеччині приблизно в 10-20 разів дорожче, ніж її нинішня військова підтримка (до речі, внесок Німеччини у Першу війну в Перській затоці 1991 року був ушестеро більшим, хоча та відбувалася значно далі географічно).

Якщо Україна знову потрапить під сферу впливу Москви, це вимагатиме величезних оборонних інвестицій, у тому числі радикального збільшення внесків Німеччини в НАТО і в безпеку країн Балтії. За оцінками, від 9 до 19 мільйонів українців шукатимуть притулку за кордоном, з них до 4 мільйонів переїдуть до Німеччини, яка вже прихистила 1 мільйон українців. На додачу до збільшення військових витрат, їй також доведеться витрачати значно більше коштів на допомогу біженцям – житло, охорону здоров’я тощо.

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Наслідки поразки України

Повторю те, що, мабуть, ще не всім очевидно: успіх Росії стане сигналом для світу, в тому числі для Китаю, що військова агресія приносить свої плоди. Це, своєю чергою, призведе до нових збройних конфліктів і дестабілізації світового порядку, а також до величезних витрат і наслідків для світової економіки.

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У своєму нещодавньому щорічному звіті «Світ, що вийшов з рівноваги», Міжнародний комітет порятунку (IRC) зазначив, що в світі вже спостерігається рекордне зростання кількості збройних конфліктів і переворотів або спроб переворотів.

Від поразки Києва постраждають і США: за даними звіту Американського інституту підприємництва (AEI), який буде опублікований у січні, для США ціна перемоги Росії в Україні буде непомірно високою.

Без військової допомоги США Україна не витримає, Росія захопить Київ і відкриє новий кордон з НАТО протяжністю понад 4000 кілометрів. За оцінками AEI, це вимагатиме від США додаткових 808 мільярдів доларів на оборону протягом наступних п’яти років, що перевищує нинішній оборонний бюджет. А от витрати на допомогу Україні – здебільшого на виробництво зброї для неї в самій Америці – будуть у сім разів меншими за витрати Європи на захист від Росії.

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Елейн МакКаскер – одна з авторів звіту AEI – надала стислу розбивку передбачуваних додаткових інвестицій: сухопутні війська, флот, протиповітряна оборона, військово-повітряні сили, безпілотники, європейські склади озброєнь тощо.

На відміну від того, що стверджують як праві, так і ліві політики в усьому світі, Кільський інститут і AEI наголошують, що припинення військової допомоги Україні не сприятиме мирним переговорам, а лише заохочуватиме подальшу російську агресію. Таким чином, така допомога слугує не лише трансатлантичній безпеці і є морально правильною та легітимною. Вона є й розумною фінансовою інвестицією.

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Україна – джерело сировини

Коротше кажучи, це вигідний бізнес. Не в останню чергу тому, що, як показано у звіті за 2022 рік канадійської компанії з аналізу геополітичних ризиків SecDev, Україна є не лише світовою житницею. В її надрах є 117 із 120 найважливіших мінералів і металів у світі.

Україна має найбільші запаси урану в Європі, другі за величиною запаси залізної руди, титану і марганцю, а також невикористані великі родовища літію, графіту і рідкоземельних мінералів. Вартість цих природних ресурсів оцінюється в 26 трильйонів доларів.

Це, безсумнівно, головна причина повномасштабного вторгнення Росії, яку вона приховувала під різними приводами. З лютого 2022 року Росія вже вкрала української сировини на мільярди доларів – сировини, необхідної для виробництва літаків, мобільних телефонів, акумуляторів для електромобілів, сталі та електроенергії на атомних станціях.

На думку оглядача Washington Post Марка Тіссена, дозволити Путіну та його другові Сі Цзіньпіну отримати контроль над ресурсними багатствами України – не в стратегічних інтересах США. Тим більше, що Пекін вже домінує на світовому ринку акумуляторів, який швидко зростає. США значною мірою покладаються на важливі мінерали з Китаю, який нещодавно розім’яв свої економічні м’язи, обмеживши експорт графіту до США.

Коротше кажучи, США повинні продовжувати озброювати Україну, щоб змусити Путіна до серйозних переговорів і забезпечити сталий мир за допомогою надійного стримування. Допомога Україні в експлуатації її природних багатств вигідна як їй, так і США.

Звичайно, дуже сумнівно, що Трамп дослухається цієї поради. Але якщо він дослухається, Європа матиме ще одну причину збільшити військову допомогу Україні, забезпечити собі місце за столом переговорів і швидко прийняти її до ЄС, щоб українські багатства не опинилися в руках Росії та Китаю, бізнес-друзів Трампа, місцевих олігархів чи багатих європейців, а в першу чергу принесли користь усьому українському населенню.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.