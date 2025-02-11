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Мапа економічного коридору "Індія – Близький Схід – Європа"

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Вас Шеной, головний представник Індійської торгової палати в Італії, служить своєрідним бізнес-мостом між Італією та Індією і є активним промоутером IMEC. Він каже: «Індія розширює свою дипломатичну та економічну взаємодію з країнами Центральної та Східної Європи. Нещодавнє відкриття посольств-резидентів в Естонії (2021), Литві (2023) та Латвії (2023) демонструє зростаючий інтерес Індії до Балтійського регіону. Крім того, Індія підтримує історично міцні відносини з Угорщиною, Польщею та Чехією, які останніми роками ще більше зміцнилися. Візити прем’єр-міністра Моді до Польщі та України у 2024 році стали історичною віхою – це був перший візит індійського прем’єр-міністра до Польщі за останні 45 років і перший візит до України з моменту встановлення дипломатичних відносин у 1991 році».

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Якщо стратегія Індії спрямована на зміцнення зв’язків із Центральною та Східною Європою, то найважливішим середземноморським портом, що має історично міцні відносини з цими країнами, є Трієст. «У цьому мінливому геополітичному ландшафті Трієст може стати вирішальним центром індійської торгівлі з Центральною та Східною Європою, посилюючи значення IMEC і позиціонуючи Індію в центрі динамічної торговельної мережі», – стверджує Шеной, який вже кілька років працює в регіоні Трієста.

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«Італійський порт Трієст... здавна вважався кінцевою точкою стародавнього Шовкового шляху і морським конкурентом Венеції... Сьогодні, незважаючи на ліквідацію кордонів в рамках Європейського Союзу, він залишається стратегічною гаванню для з’єднання європейського континенту з азіатським і африканським».

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Джуліо Терці ді Сант’Аґата, колишній міністр закордонних справ Італії, а нині голова Комісії з питань політики ЄС Сенату Італії, вважає, що цей проєкт пропонує Італії унікальну можливість. «IMEC – це амбітна залізнична та судноплавна мережа, що з’єднує Індію та Європу через Хайфу в обхід Суецького каналу та Баб-ель-Мандебу. Хоча її будівництво затрималося через терористичну атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, зацікавленість у створенні потужного кінцевого пункту призначення IMEC у ЄС залишається».

Але в Італії є й інші великі порти, такі як Генуя та Неаполь. Чому саме Трієст? Терці ді Сант-Аґата пояснює: «Трієст має стратегічне розташування для IMEC, оскільки він забезпечує прямий шлях до промислового серця Європи. Його морський термінал вже забезпечує перевезення вантажів залізницею до Австрії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Словаччини та промислових центрів Італії. Крім того, автомобільне сполучення зі Словенією та Хорватією дає незрівнянні логістичні переваги порівняно з грецькими та французькими портами. До того ж, міцні дипломатичні зв’язки Італії з Ізраїлем відкривають шлях для безперешкодної співпраці між Хайфою і Трієстом, формуючи важливий північний сегмент IMEC, який використовує існуючу інфраструктуру».

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За словами Шеноя, Україна, безумовно, є стратегічною країною на Чорному морі. «Україна є ще однією ключовою величиною у цьому рівнянні. Індія підтримує відносини як з Росією, так і з Україною... і очікує дипломатичного прориву за другої адміністрації Трампа, який, імовірно, підтримає прем’єр-міністр Моді. Очікується, що Італія, одна з найсильніших прихильників України в ЄС, очолить зусилля з відновлення після завершення конфлікту».

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Але що ж поєднує Одесу та Трієст у цьому контексті? Зв’язок можна знайти в іноземних інвестиціях в обидва порти. «Одеса як головний чорноморський порт України є стратегічно важливим для зернових та інших торговельних потоків між Європою, Близьким Сходом та Індією. Німецький портовий оператор HHLA, якому належить Одеський контейнерний термінал (ОКТ), також керує операціями в Трієсті, Гамбурзі та Мууга (Естонія), забезпечуючи прямий зв’язок між цими ключовими портами, – зазначає Терці ді Сант’Аґата. – Відродження Одеси нерозривно пов’язане з відродженням Трієста... Стратегічні та економічні переваги цієї мережі очевидні: це єдиний торговельний маршрут, що з’єднує Індію, Близький Схід і Європу в безперешкодний і ефективний спосіб».