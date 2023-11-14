«Калібр» –­­ що за ракета?

"Сімейство" ракет "Калібр" – це стратегічні крилаті ракети з максимальною дальністю польоту до 2600 кілометрів. Ці ракети можуть бути запущені з підводних човнів Чорноморського флоту та з російських військових кораблів. Така дальність ураження охоплює всю територію України. Ракети цього типу також використовуються в наземних комплексах "Іскандер-К", проте їх дальність запуску менша, від 500 до 2350 кілометрів. Важливо відзначити, що "Іскандер-К" може бути оснащений двома типами ракет - Р-500 та 9М729, остання створена на базі крилатої ракети морського базування 3М-14. Хоча внесені зміни не є кардинальними, ракети схожі візуально та за габаритами.

Інфографіка: Богдан Тузов

Порушення Росією міжнародних договорів

Слід зауважити, що Радянський Союз у 1987 році підписав угоду з США про ліквідацію ракет середнього та малого радіусів дії. Згідно з цим договором, учасники зобов'язалися не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності. Росія, порушуючи угоду, випробувала ракету 9М729 ще в 2017 році, коли договір був чинним. Термін дії угоди сплив лише 2 серпня 2019 року.

Більше по темі Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику

Ракета не досягає надзвукової швидкості протягом більшої частини польоту. На марші вона рухається зі швидкістю від 0,8 до 0,9 Мах, що становить приблизно 1000 кілометрів на годину. Лише на кінцевому етапі польоту, перед заходом на ціль, ракета розганяється до надзвукової швидкості у 2,5-2,9 Мах, приблизно 3000 кілометрів на годину. Це зроблено з метою ускладнення своєчасного виявлення та збиття ракети, у момент коли вона наближається до важливої цілі, яка може бути захищена комплексами протиповітряної оборони.

Зазвичай, допустиме відхилення від цілі для ракет такого класу становить приблизно 10 метрів на відстані 1500 кілометрів. Однак конкретні дані щодо точності ракети є засекреченими.

Ще однією визначною рисою ракети "Калібр" є низька висота польоту. При наведенні на наземні об'єкти ракета летить на висоті 50-150 метрів, а для морських цілей ця висота не перевищує 50 метрів. Такі характеристики не випадкові, оскільки чим нижче розташована повітряна ціль, тим складніше її виявити за допомогою комплексів протиповітряної оборони, і відповідно, знищити.

Бойова частина ракети - фугасна, і її маса становить 450 кілограмів. Настільки потужна бойова частина здатна повністю зруйнувати невеликий будинок. За приблизними оцінками, протягом усього періоду війни, Російська Федерація випустила приблизно 250 ракет "Калібр" по території України. Зараз українське ППО покращується щодня, але на початку повномасштабного вторгнення, відсоток збиття був невеликим. Ці ракети часто використовувались для атак на мирні морські порти, знищення зернових елеваторів та руйнування житлових будівель, забираючи життя мирних українців - і таких випадків багато.

Більшу частину шляху ракета подолає у режимі «мовчання», вона летить автономно по заздалегідь запрограмованим контрольним точкам. Завдяки своїм крилам ракета може ефективно маневрувати, тому її маршрути рідко схожі на прямі лінії. Також у ракеті встановлена система слідкування за рельєфом, що допомагає їй підтримувати постійну висоту відносно об'єктів на землі. Під час маршу, ця система допомагає ракеті уникати пагорбів та будівель, не врізаючись у них.

Як протистояти «Калібру»

Сучасні високоточні крилаті ракети, такі як "Калібр", мають здатність змінювати траєкторію, висоту польоту та напрямок руху, щоб вводити в оману системи протиповітряної оборони. У певному сенсі "Калібри" можна порівняти із безпілотниками - тільки вони летять значно швидше, а ефект від їх застосування більш руйнівний. Низька висота та зміна напрямку ускладнюють захоплення цілей, але Україна вже навчилась ефективно протистояти ракетам "Калібр".

Завдяки допомозі та підтримці західних партнерів, українське ППО покращилось у рази, разом з цим зріс і відсоток збиття ворожих повітряних цілей. Співпрацюючи з партнерами, Україна отримала комплекси ППО NASAMS та IRIS-T. Під час атаки, що відбулася 5 грудня 2022 року, ці комплекси продемонстрували 100% ефективність у збитті цілей, про це повідомив речник командування Повітряних сил України, Юрій Ігнат.

"Усі цілі були успішно збиті системами NASAMS та IRIS-T, і це вражаючий результат. 100% показники збиття дають зрозуміти, що Україні слід повністю переходити на ці сучасні зразки озброєння, які відповідають сучасним вимогам і загрозам. Наразі кістяком нашої системи залишаються комплекси радянського виробництва", — додав він.

Завдяки тому, що "Калібр" більшу частину траекторії рухається з дозвуковою швидкістю, її можна збивати звичайними ручними ракетними комплексами, такими як радянська "Ігла", чи їх американським аналогом «"Stinger". Річ у тому, що швидкість польоту ракет, випущених з цих комплексів, становить близько 750 метрів за секунду (2700 км/год), або більше 2 Мах, чого повністю достатньо для того щоб наздогнати "Калібр". Україна вже сформувала окремі батальйони, які спеціалізуються на перехопленні подібних ракет у місцях, де враження ракети і падіння її уламків не становлять загрози для мирного населення й інфраструктури.

Також українці виявили свою креативність навіть у справі збиття ворожих ракет. В Україні був створений мобільний додаток єППО, завдяки якому кожен громадянин України може оперативно надавати інформацію про будь-яку повітряну загрозу, яку він помітив. Усі дані швидко направляються до військових, які, у свою чергу, приймають необхідні заходи. Наприклад, вранці 22 жовтня 2022 року одна з крилатих ракет рухалась маршрутом, де рельєф місцевості ускладнює її виявлення радарами. Цей маршрут росіяни вже використовували для прольоту ракет. Але в цей раз понад десять осіб, в яких був встановлений додаток "єППО", подали заяву про ракету, і на карті військових з'явилися відмітки. Війська ППО вчасно відреагували, та мали достатньо часу для підготовки до вогню. Після того, як ракета з’явилась на радарі, її було знищено.

Чому росіяни не стріляють?

Вкрай важливим аспектом у зменшенні кількості обстрілів України за допомогою цих ракет є поступова ліквідація їх кораблів-носіїв у тимчасово окупованому Криму. Україні вже вдалося знищити флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер «Москва». Після цього були завдані удари по російським кораблям "Новочеркасск", "Цезарь Куников", "Василий Бех" і " Всеволод Бобров", які отримали різні ступені пошкодження.

У жовтні 2022 року був завданий удар по військово-морській базі Чорноморського флоту в Севастополі. Незважаючи на заяви Кремля про "мінімальні втрати", удар призвів до пошкоджень флагману Чорноморського флоту Росії - фрегата "Адмирал Макаров" та інших суден. Цей фрегат був одним із носіїв крилатих ракет "Калібр", якими регулярно обстрілювали українські міста. Також у 2022 році був знищений великий десантний корабель "Саратов" та десантні та патрульні катери.

Крім цього, були атаковані середній розвідувальний корабель "Приазовье", розвідувальний корабель "Иван Хурс" та патрульний корвет "Василий Быков". 4 серпня 2023 року був пошкоджений російський великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що в результаті нічної атаки на судноремонтний завод в тимчасово окупованому Севастополі були виведені з ладу великий десантний корабель "Минск" і підводний човен "Ростов-на-Дону" (носій крилатих ракет "Калібр") ВМС РФ.

Це лише частина переліку кораблів, які були пошкоджені чи повністю знищені, і подібні удари тривають і далі. Після зменшення кількості кораблів у Чорноморському флоті, росіяни прийняли рішення перебазувати частину до Новоросійська.

РФ рідше вдається до використання "Калібрів", оскільки готується до масованих ракетних обстрілів України взимку. Росія акумулює значну кількість ракет, щоб українська ППО не могла ефективно протистояти масованим ударам. У будь-якому випадку, Україні зараз вкрай необхідно збільшити кількість комплексів протиповітряної оборони для захисту своєї інфраструктури.