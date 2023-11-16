ЗМІСТ У Запорізькій області під час обстрілу загинуло троє людей – серед них рятувальники, які прибули на місце події

Оперативна ситуація в Запорізькій області

Єрмак заявив, що Україна відвоювала в Росії половину окупованих земель

Ні, НАТО не просить Україну пожертвувати своєю територією Огляд: У Запорізькій області від удару російської ракети загинула людина; двоє рятувальників, що прибули на місце події, загинули від повторного удару

На Донеччині під час російського обстрілу загинула жінка, вщент зруйнований житловий будинок

Сторони мають поперемінний успіх на заході Запорізької області

Очільник Офісу Президента заявив, що Україна відвоювала половину окупованої росіянами території

Поширюються фейкові повідомлення про нібито наполягання НАТО на здачі українських територій У Запорізькій області під час обстрілу загинуло троє людей – серед них рятувальники, які прибули на місце події Троє людей загинуло в результаті ракетних обстрілів у Запорізькій області. Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, не назвавши населений пункт, що потрапив під удар, перший залп із трьох ракет вбив щонайменше одну людину і поранив сімох. “Вибуховою хвилею і уламками пошкоджені житлові будинки, два автомобілі та інші споруди”, – повідомив Малашко. Пізніше Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко написав у Telegram: “Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34”.

Over the past day, Russian missile strikes on Selydove and the Zaporizhzhia region killed and injured innocent people. My condolences go out to all the close ones of the victims.



I had calls with the Prime Minister of Italy, the President of Slovakia, and the Prime Minister of… pic.twitter.com/oKM907XtOh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2023

На Донеччині під час російського обстрілу загинула жінка, ще одна людина зникла безвісти Більше по темі Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику Раніше в середу в місті Селидове на Донеччині в результаті нічного удару загинула жінка – російська ракета зрівняла з землею житловий будинок, у якому вона мешкала. Рятувальники розбирали завали, під якими могли бути люди.

❗️Overnight, the Russian army shelled a residential building in Selydove, #Donetsk Region, resulting in the collapse of the entrance, killing one woman, injuring several residents. One more person is still being searched for under the rubble, Ukraine’s Interior Ministry reported.… pic.twitter.com/kYQ8r9qXRZ — KyivPost (@KyivPost) November 15, 2023

Over the past day, Russian troops targeted Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kherson oblasts, killing 2, injuring 16. Russia also attacked Zaporizhzhia Oblast 114 times during the past 24 hours.#ukrainewar #ukraine #russiaukrainewar #standwithukraine #russianattack #nightattack pic.twitter.com/QHM0SDasTv — Radio Free Ukraine (@radioukraine1) November 15, 2023

Оперативна ситуація в Запорізькій області: Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про просування українських сил у західній частині Запорізької області. Це підтвердив один “відомий російський військовий блогер”, який написав, що кремлівські війська “вже контратакують, щоб відбити ці позиції”. Інший блогер написав, що “бойові дії західніше Роботиного – це здебільшого прямі зіткнення між піхотинцями”. В той же час, безпосередні учасники бойових дій – як росіяни, так і українці – стверджують, що погані погодні умови стають на заваді бойових дій. Також повідомлялося, що в середу російські війська просунулись на 700 метрів углиб лісосмуги, вийшовши до околиць села П’ятихатки (27 км на північний захід від Роботиного).

Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukrainians are working in the Zaporizhzhia sector.



📹https://t.co/zPKPCwt0Ew pic.twitter.com/c2lqPpfTHu — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 16, 2023

Єрмак заявив, що Україна відвоювала в Росії половину окупованих земель У середу, під сильним тиском Західних партнерів, які вимагають від України показати результати контрнаступу, очільник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що “українська армія відвоювала вже близько 50% раніше окупованих територій”. Цього тижня Єрмак у складі української делегації відвідав Вашингтон, де мав зустрічі з Держсекретарем США, радником Білого Дому з питань національної безпеки, а також сенаторами – як Демократами, так і Республіканцями. Головними питаннями, що піднімалися на цих зустрічах, стосувалися прогресу контрнаступу і того, що Києву потрібно для перемоги. Українська делегація зустрілася, зокрема, з сенаторами Ліндсі Ґрем (Р, Півд. Кароліна), Джін Шахін (Д, Нью-Гемпшир), Емі Клобушар (Д, Міннесота), Дік Дербін (Д, Іллінойс), Майк Беннетт (Д, Колорадо), Марк Рубіо (Р, Флорида), С’юзен Коллінз (Р, Мен) і лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл (Р, Кентуккі). Судячи з усього, будь-яка пропозиція щодо подальшого фінансування Києва скоріше пройде в Сенаті, ніж у Палаті представників, де через групу правого крила – здебільшого молодих політиків, які вислужуються перед колишнім президентом Дональдом Трампом, питання допомоги Україні стало каменем спотикання в процесі врядування. Під час візиту Єрмака канал Трампа Fox News поширив вельми цинічне повідомлення: