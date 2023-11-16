Росія більше не зможе використовувати Чорне море як власний плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. На це вплинуло створення Україною першого в світі флоту морських дронів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Парламентській асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).

Зеленський наголосив, що Україна змогла показати, як співпраця між народами Чорноморського регіону здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства. Зокрема, йдеться і про захист західної частини Чорного моря. Це дозволило Україні відкрити морські експортні коридори, попри російську блокаду.

Лідер країни нагадав, що одним із ключових елементів російської агресії проти міжнародного порядку, заснованого на правилах, стала агресія в Чорному морі.

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"Саме тут свій військовий плацдарм у нашому Криму Росія протягом років використовувала, щоб підірвати нормальне життя різних народів", - повідомив Президент.

Росія, за його словами, використовувала Чорне море і для агресії проти Грузії у 2008 році, для розпалювання війни й хаосу на Близькому Сході, зокрема на території Сирії.

"Саме із захоплення Криму почалася гібридна війна проти України та всієї Європи", - додав він.