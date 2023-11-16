Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін домовилися відновити зв’язки між двома країнами у військовій сфері на своєму першому за рік саміті в середу, не дивлячись на те, що Байден дещо відійшов від сценарію замирення, заявивши, що все ще вважає Сі «диктатором».

Лідери потиснули один одному руки та прогулялися в саду в історичному маєтку в Каліфорнії під час чотиригодинних переговорів, які мали на меті запобігти переростанню напруженості між найбільшими економіками світу у справжній конфлікт.

Вони також погодили, що Китай припинить виробництво інгредієнтів препарату фентаніл, відповідального за велику кількість смертей через зловживання опіоїдами в Сполучених Штатах.

Але Сі та Байден не дійшли згоди, обговорюючи найбільш болюче питання у взаємних відносинах – питання Тайваню, а президент Китаю порадив своєму американському колезі припинити озброювати владу острова й додав, що возз’єднання Тайваню з континентальним Китаєм «не зупинити».

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Пекін давно заявляє претензії на суверенітет над цією острівною демократією й не виключає можливості силового захоплення Тайваню.

Лідери двох супердержав не зустрічалися особисто після переговорів на Балі в листопаді 2022 року, а відносини між країнами погіршилися після того, як у лютому цього року Сполучені Штати збили ймовірно шпигунську китайську повітряну кулю.

Але Байден сказав на прес-конференції в маєтку Філолі в Каліфорнії, що його переговори з Сі, якого він знає з 2011 року, були «одними з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали».

«Він диктатор»

Сполучені Штати будуть «рішуче», але «відповідально» конкурувати з Китаєм, який стає дедалі наполегливішим, «щоб він не втрапив у конфлікт, зокрема випадковий конфлікт», додав американський президент.

«Ми з ним домовилися, що кожен з нас може взяти трубку, зателефонувати напряму, і нас негайно почують», – сказав Байден.

Він також додав, що крок у напрямку відновлення високого рівня зв’язків між військовими США та Китаю, які останній перервав після того, як тодішня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у 2022 році, є «критично важливим» для уникнення можливих конфліктів.

Сторони також домовилися обговорити проблеми, пов’язані з використанням штучного інтелекту, та поглибити співпрацю щодо протидії змінам клімату напередодні конференції COP 28 у Дубаї наступного місяця.

Але день старанно відлаштованої дипломатії завершився не надто дипломатичним зауваженням, коли Байден зійшов зі сцени після своєї прес-конференції.

«Ну, ви ж знаєте що так і є», – сказав Байден, коли репортер запитав у нього, чи буде він і далі називати Сі диктатором, як це сталося в червні (коли таке твердження викликало гнівну реакцію Пекіна).

«Я маю на увазі, що він диктатор у тому сенсі, що він керує країною, комуністичною країною, яка базується на формі правління, абсолютно відмінній від нашої».

Дипломати витратили місяці, намагаючись організувати зустріч лідерів супердержав, а потім домовилися про найдрібніші деталі зустрічі в ексклюзивному маєтку, в якому у 1980-х роках проходили зйомки американського серіалу «Династія».

Ретельно продумана символіка зустрічі включала рукостискання на червоній доріжці, делегації, які сиділи по різні боки величезного столу, а кульмінацією стало те, що Байден і Сі спільно прогулялись садом маєтку.

Обидві делегації мали спільний обід, на якому подавали равіолі з рікоттою та курку з естрагоном та золотавим рисом.

«Припиніть озброювати Тайвань»

Сі та Байден привітали журналістів під час прогулянки садом, і Байден підняв обидва великі пальці, коли його запитали, як пройшли переговори.

Раніше китайський лідер наголошував, що «повертатися один до одного спиною не можна», і сказав, що «планета Земля достатньо велика, щоб обидві країни могли досягти успіху».

Байден і Сі також обговорили війни в Україні та в Газі, в яких їхні країни підтримують протилежні сторони.

Але після переговорів Сі також сказав жорсткі слова на адресу Байдена, зокрема щодо Тайваню.

«США повинна припинити озброювати Тайвань і підтримати мирне возз'єднання Китаю», – сказав Сі, адресуючи це Байдену, згідно з повідомленням міністерства закордонних справ Китаю.

«Китай здійснить возз'єднання, і це неможливо зупинити».

Росія, партнер Китаю в тому, що Вашингтон розглядає як зростаючий авторитарний альянс, привітала зустріч двох лідерів, а Кремль назвав їхні переговори «важливими для всіх».

Те, що Байден і Сі робили після завершення саміту, висвітлило їхні пріоритети в питанні «відповідальної конкуренції».

Байден виступив на вітальному прийомі форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АРЕС) у Сан-Франциско, ключовій зоні впливу Сполучених Штатів.

Сі, чия країна намагається підтримати економічне зростання після пандемії COVID, тим часом влаштовував спільну вечерю з представниками США.