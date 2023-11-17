Фінляндія передає Україні 20-й пакет військової допомоги вартістю у 100 мільйонів євро.

Міноборони Фінляндії не розголошує деталі про вміст пакету, спосіб або терміни його доставки — з оперативних міркувань і щоб гарантувати, що допомога безпечно дістанеться до місця призначення. Втім, зазначено, що враховано як потреби України, так і можливості Сил оборони Фінляндії.

"Те, що поставлено на карту в оборонній боротьбі України – це перспективи безпекового середовища Європи та Фінляндії в поточному десятилітті. Разом із нашими союзниками ми залишаємося непохитними у своїй відданості підтримці українців", – заявив міністр оборони Антті Хаккянен і додав, що загалом Фінляндія вже виділила Україні 20 пакетів військової допомоги загальною вартістю 1,5 мільярда євро.

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