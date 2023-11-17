Глава Європейської ради Шарль Мішель відвідає Київ на початку наступного тижня.

Про це пише Politico.

Джерела видання вказують, що Мішель відвідає Україну в пам'ять про протести на Майдані, які почалися 21 листопада 2013 року.

Візит відбудеться напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, на якому лідери ЄС обговорять рекомендацію Єврокомісії почати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Протести почалися після рішення тодішнього президента України Віктора Януковича не підписувати угоду про політичну та економічну асоціацію з ЄС.

Російська Федерація назвала це повстання "переворотом", спровокованим Заходом, і використала його як привід для введення своїх військ на Донбас в 2014 році.

Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн на шляху до Європейського Союзу. ЄК таким чином офіційно рекомендувала почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС.

Більше по темі “Перемога, що надихає”: у ЄС схвалили початок перемовин про членство України 14 грудня Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європейська Рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, наша країна виконала вже 90% умов для цього.

При цьому для початку переговорів відповідну ініціативу мають підтримати усі лідери країн ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.

Що означає рекомендація Єврокомісії почати переговори про вступ України до ЄС, детальніше читайте у матеріалі Kyiv Post.