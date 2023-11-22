Нещодавнє опитування американських республіканців, проведене Ukraine Freedom Project, показало, що 68 % з них «уважно» стежать за війною Росії проти України і лише 7 % прихильно ставляться до президента Росії Володимира Путіна чи Російської Федерації загалом.

Якщо так, то чому ж американці не роблять більше, щоб допомогти Україні?

Причин тут може бути декілька. Не в останню чергу підтримка України дещо ослабла через постійно зростаючі витрати на війну, але, схоже, глибинне відчуття невизначеності майбутнього найбільше турбує американців. Зокрема:

81 % американців побоюються, що світ може опинитися на порозі Третьої світової війни.

49% не впевнені, що Україні здатна перемогти у цій війні (24% вважає, що переможе Україна, 27% – що Росія).

76 % вважають, що «Росія, Китай, Іран і Північна Корея створюють хаос в Україні, Ізраїлі та інших регіонах» і бачать Америку ключовим гравцем, здатним потужно протидіяти цим поганцям.

Окрім цього, кілька інших факторів можуть вплинути на обсяги допомоги Україні у найближчому майбутньому:

Сезон передвиборчої кампанії 2024 року фактично вже розпочався: президент США Джо Байден, усі 435 членів Конгресу та одна третина сенаторів (загалом 33) беруть участь у виборах.

Тут діє також часовий фактор, оскільки цього тижня в США відзначається День подяки, тобто Конгрес не буде працювати до 28 листопада, і до кінця року конгресмени матимуть лише 14 робочих днів.

Наприкінці року, як правило, приймаються навіть «важкі» законопроекти, оскільки конгресмени зрештою піддаються тиску сім’ї «закінчити роботу в окрузі Колумбія та їхати додому на свята».

Невизначеність вже перетворюється на побоювання для демократів, оскільки майже всі опитування показують, що колишній президент США Дональд Трамп, схоже, переможе Байдена на виборах 2024 року.

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Тим не менш, можливо, ми ніколи й не дізнаємося, як виглядає реванш між Байденом і Трампом. За популярною нині серед американців гіпотезою, якщо Трамп опиниться у в’язниці до виборів у листопаді 2024 року, він підтримає іншого кандидата від республіканців, сподіваючись, що отримає президентське помилування після того, як переможе його однопартієць, «помазаний на царство» Трампом.

Ще одна причина сумніватись у вірогідності повторення передвиборчої дуелі Байдена і Трампа 2020 року – є дані на користь того, що Байден взагалі не буде балотуватися на другий термін. Найбільш поширена версія розвитку подій полягає в тому, що президент після перемоги на праймеріз, де він не стикнеться з серйозною опозицією, обере собі кандидата-наступника.

Наразі ходять чутки, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та міністр оборони Ллойд Остін розглядаються як найбільш вірогідні потенційні наступники Байдена. Ньюсом пішов так далеко, що здійснив вже кілька візитів до Китаю, що є очевидною ознакою того, що політик прагне створити собі імідж на міжнародній арені.

В той час як лідери США зосереджені зараз переважно на власному політичному майбутньому, по всій Америці відбуваються надзвичайно жорсткі протестні акції. Прихильники Палестини/Хамасу протистоять у цих акціях і владі, і прихильниками Ізраїлю, зокрема це мало місце і в окрузі Колумбія. Притому, що більш багатолюдна проізраїльська акція, яка нещодавно відбулася в окрузі, пройшла мирно.

Отже, чи отримає Україна колись достатньо допомоги?

Зараз у пересічного американця складається таке відчуття, що Україна отримує не просто достатньо, а більш ніж достатньо допомоги від США. Причина, чому майбутній пакет допомоги Україні може бути «великим», проста: демократи справді хочуть допомогти Україні, і допомогти якнайшвидше. В той час як скептики-республіканці воліли б провести голосування щодо допомоги Україні до завершення виборчого циклу 2024 року, в такому випадку це голосування не стане відволікаючим фактором для ЗМІ та джерелом взаємних звинувачень.

Можна сказати, що у Вашингтоні завжди панує політичний хаос, але зараз це вже справжнє божевілля.