Російські війська різко активізувалися на Таврійському напрямку 22 листопада, водночас там зросло число втрат ворога.

Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35", - зауважив генерал.

Водночас, наголосив він, зросли втрати Росії у живій силі та бронетехніці. Зокрема, знищено 21 одиницю військової техніки - 3 танки, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, в тому числі самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит". Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки було пошкоджено.

"Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 491 особу. 7 окупантів здалися в полон", - додав Тарнавський.

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Загальні ж втрати росіян на фронті в Україні на всіх напрямках на ранок середи склали 850.

На Таврійському напрямку російські війська завдали одного ракетного та 29 авіаударів, провели 38 бойових зіткнень та здійснили 911 артобстрілів.

Нагадаємо, в середині листопада на Таврійському напрямку Збройні сили України знищили російський літак Су-25 та понад 500 військових РФ.