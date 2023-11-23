Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що польські мітингарі заблокували для вантажівок ще один пункт пропуску на кордоні Польщі та України - КПП "Шегині".

Про це пише РБК-Україна.

Польські прикордонники інформують, що у четвер, 23 листопада, близько 10:30 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів. З огляду на це можливе ускладнення руху як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд.

Прикордонники Польщі вказували, що блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада. Наразі цьому напрямку на в'їзд до України очікують близько 1400 вантажівок.

Наголошується, що протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

У Берліні пройшла конференція Коаліції з посилення української ППО
Більше по темі

У Берліні пройшла конференція Коаліції з посилення української ППО

13 грудня в столиці Німеччини відбулась конференція Коаліції з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, покликаної посилити українську ППО

Прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії з польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускатися через кордон.

Нагадаємо, віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін повідомив, що у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер ще один український водій.

У середу мала відбутися зустріч представників України, Польщі та Європейської комісії щодо питання блокування українсько-польського кордону польськими перевізниками.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
13 годин тому
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
Марічка Паламарчук
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися США
14 годин тому
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
Джейсон Джей Смарт
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу ВАЖЛИВО Війна в Україні
14 годин тому
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу
Юлія Струк
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Страйк перевізників: на кордоні з Польщею помер ще один український водій
Далі » Коаліція наземної ППО та нові пакети допомоги Україні: що погодили учасники 17-го "Рамштайну"