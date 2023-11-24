Після неодноразових ударів Збройних сил України по Кримському мосту росіяни шукають альтернативні шляхи доступу до окупованого Криму: пов’язані з урядом російські та китайські бізнесмени обговорюють будівництво підводного тунелю, який з'єднає РФ із півостровом.

Про це пише видання The Washington Post.

За даними WP, переговори відбулися наприкінці жовтня, коли стала зростати стурбованість Росії щодо безпеки незаконно збудованого мосту через Керченську протоку. Цей міст, який є ключовою логістичною лінією для російської армії, двічі зазнав атак українських оборонців і досі залишається вразливою ціллю для ЗСУ.

Ці переговори, як зауважує видання, свідчать про все більшу залежність Москви від Китаю як джерела зовнішньої підтримки.

Перехоплені електронні листи, надані WP українськими чиновниками, свідчать про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь у проєкті.

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В одному з повідомлень йдеться, що Китайська залізнична будівельна корпорація CRCC "готова забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об’єктів будь-якої складності в Кримському регіоні". Ця корпорація неодноразово співпрацювала з РФ, зокрема, допомагаючи в розширенні ліній метро у Москві.

На думку офіційних осіб США та інженерів, таку ідею буде важко реалізувати. Будівництво триватиме роками і коштуватиме мільярди доларів. До того ж, такі роботи ніколи не проводились у зоні бойових дій.

Водночас, за словами експертів, у Росії є чіткі причини для його реалізації.

"Не зумівши досягти вирішальної перемоги у війні, Росія стикається з ризиком того, що Україна намагатиметься підірвати Керченський міст протягом наступних років", - зазначив Олександр Габуєв, експерт із відносин між Москвою та Пекіном.

Аналітики зазначають, що Керченський тунель навряд чи вдасться завершити вчасно, щоб допомогти Росії в її воєнних зусиллях.

Проєкт також створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму Росією, і чиї компанії можуть потрапити в пастку економічних санкцій, які Штати та ЄС наклали на РФ.

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Керченському мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримом, стався вибух, внаслідок чого два прольоти автомобільної дороги обвалилися, один був пошкоджений. Також через займання потягу руйнувань зазнала залізнична колія.

Голова СБУ генерал-майор Василь Малюк в інтерв’ю українському виданню «НВ» пролив світло на ту подію. Його версія виявилася напрочуд схожою на широко розповсюджені заяви ФСБ, які на той час були відхилені.