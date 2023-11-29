29 листопада президент Володимир Зеленський провів в Одеській області нараду стосовно захисту півдня України й транспортування зерна морем.

За словами Президента, він заслухав доповіді військових. Вони обговорили багато важливих питань, зокрема, ситуацію та ведення бойових дій у межах зони відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса".

Судячи з фото, міністр оборони Рустем Умєров також був на зустрічі.

Також президент зустрівся з захисниками півдня України та вручив їм державні нагороди.

“Під час таких відряджень завжди велика честь – зустрітися з нашими захисниками. Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей!”, - сказав Зеленський.

 Окрім цього, Зеленський отримав у подарунок від 208-ї зенітної ракетної бригади картину з годинником, в якій використані елементи збитої російської ракети X-555.

Легіон
Більше по темі

Легіон "Свобода Росії" підірвав нафтобазу у російському Воронежі: відео

Формування передало "гаряче привітання і величезну повагу всім невідомим патріотам".

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
13 годин тому
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
Марічка Паламарчук
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися США
14 годин тому
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
Джейсон Джей Смарт
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу ВАЖЛИВО Війна в Україні
14 годин тому
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу
Юлія Струк
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Путін не шукатиме миру в Україні до президентських виборів 2024 року, вважає високопосадовець зі США
Далі » У Кремлі стверджують, що отримали багато запитів на зустрічі з Лавровим під час засідання ОБСЄ