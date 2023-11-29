29 листопада президент Володимир Зеленський провів в Одеській області нараду стосовно захисту півдня України й транспортування зерна морем.

За словами Президента, він заслухав доповіді військових. Вони обговорили багато важливих питань, зокрема, ситуацію та ведення бойових дій у межах зони відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса".

Судячи з фото, міністр оборони Рустем Умєров також був на зустрічі.

Також президент зустрівся з захисниками півдня України та вручив їм державні нагороди.

“Під час таких відряджень завжди велика честь – зустрітися з нашими захисниками. Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей!”, - сказав Зеленський.

Окрім цього, Зеленський отримав у подарунок від 208-ї зенітної ракетної бригади картину з годинником, в якій використані елементи збитої російської ракети X-555.