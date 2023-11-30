29 листопада правоохоронці Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди в розмірі 35 тисяч доларів США. Стільки вартувало ухвалення “потрібного рішення” про скасування арешту майна.

"Встановлено, що 28 листопада "суддя-посередник" отримав від представника приватної компанії неправомірну вигоду за задоволення скарги на ухвалу місцевого суду про накладення арешту на повітряні судна", — йдеться у повідомленні САП.

Суддя-посередник залишив собі 10 тисяч доларів, а решту поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Трійка суддів, які виносили судове рішення, розділила 25 тисяч доларів між собою.

САП уточнила, що мова йде про накладення арешту на повітряні судна.

Більше по темі Правоохоронці провели обшуки на іспанській віллі одеського екс-воєнкома Борисова ДБР разом з іспанською поліцією провели обшуки на віллі та в офісі Євгена Борисова. Його майно заарештоване.

Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили ці кошти.

Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.