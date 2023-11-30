Депутати російської Держдуми ухвалили в першому читанні законопроєкт про кримінальну відповідальність для російських добровольців, які беруть участь у війні в Україні, за дезертирство та добровільну здачу в полон. Ініціатива покликана зрівняти у відповідальності військових і добровольців. 

Автори ініціативи зазначають, що добровольчі формування виконують бойові завдання нарівні з військовослужбовцями російської армії. Однак зараз добровольці не несуть кримінальної відповідальності за дезертирство, втрату або навмисне псування озброєння, а також за добровільну здачу в полон.

Документ, зокрема, передбачає, що на добровольців поширюються дії статей Кримінального кодексу, за якими їх можуть судити за такі злочини, як: 

  • дезертирство,
  • добровільна здача в полон,
  • опір начальнику, зокрема із застосуванням насильства,
  • знищення, пошкодження або втрата військового майна,
  • симуляції,
  • самовільне залишення місця служби.

Втім російські військовослужбовці вважають, що їх не судитимуть за здачу в полон, а просто “ростріляють”. Цього місяця Kyiv Post спілкувався з російськими військовополоненими, які розповіли, що не хочуть бути обмінені та повернуті додому в Росії, бо там їх “розстріляють за здачу в полон”.

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Таке рішення проти керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-майора Кирила Буданова прийняв Слідчий комітет РФ.

“Нас вчили гранату підривати. Казали, не можна здаватися в полон, бо будуть катувати, бити і таке інше”, - розповів російський військовослужбовець Kyiv Post.

Станом на листопад 2023 року, як пише російський ЗМІ "Медіазона", у російські військові суди надійшла 4 121 кримінальна справа щодо самовільного залишення частини, причому за 3 470 справами вже винесені рішення. Більшість фігурантів справ про самовільне залишення частини отримують лише умовні терміни.

КиївПост
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