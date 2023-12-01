Служба безпеки України (СБУ) підірвала ще один вантажний потяг на Байкало-Амурській магістралі в російській Бурятії, повідомили джерела Kyiv Post.

Джерело у військовому керівництві зазначило, що СБУ влаштувала росіянам "залізничну Чорнобаївку".

"Росіяни двічі потрапили в пастку СБУ - на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг ыз паливом", - повідомило джерело.

Цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ з виведення з ладу цієї важливої залізничної гілки, яку росіяни використовують у тому числі для військової логістики.

Джерело Kyiv Post уточнило, що перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі на Байкало-Амурській магістралі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об’їзний шлях, що проходить через "Чортів міст" - напівкруглий віадук на Північному обході Байкало-Амурської магістралі.

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"Саме на це й розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої", - розповіло джерело.

Російські ЗМІ підтвердили підрив ще одного потягу. Вказано, що в результаті підриву чотири цистерни згоріли, а ще дві були пошкоджені вогнем. За попередніми даними, пальне розлилося на площі 150 квадратних метрів.

"Російським спецслужбам варто звикати, що наші люди — всюди. Навіть у далекій Бурятії", - наголосило джерело.

Kyiv Post звернувся безпосередньо до СБУ, щоб підтвердити чи спростувати цю інформацію, але поки що не отримав відповіді.

Вранці 1 грудня російський Telegram-канал Baza повідомив, що перший вибух у Північномуйському тунелі у Росії кваліфікували як "теракт".

Росіяни зазначають, що причиною вибухів у тунелі стала "диверсія", а слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

У четвер джерело у військовому керівництві повідомило Kyiv Post, що в ніч проти 30 листопада агенти СБУ здійснили спецоперацію у Росії - на залізниці у Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії стався вибух.

Спецоперація проводилась на єдиному на цей час шляху залізничного сполучення між Росією та Китаєм. Співрозмовник наголосив, що цей шлях росіяни використовують у тому числі й для військових поставок, але після вибуху він паралізований. Відомо, що під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухові пристрої.

Джерело також вказувало, що російські спецслужби проводять розслідування на місці події, а робітники намагаються відновити працездатність тунелю.