Швейцарія заморозила приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків (8,8 мільярда доларів) фінансових російських активів в рамках міжнародних санкцій.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на швейцарський уряд.

Як зазначається, ця цифра є попередньою оцінкою. Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) заявив, що ця цифра може бути змінена.

Назвати точну цифру було складно через те, що до санкційного списку додавалися або вилучалися нові особи, а також через судові справи щодо заморожування або розблокування подальших активів.

Більш точна цифра очікується до кінця другого кварталу 2024 року, коли швейцарські банки звітуватимуть перед урядом.

Збільшення обсягу заморожених активів пов'язане зі збільшенням на 300 осіб і 100 компаній та організацій, які були додані до санкційного списку за останні 12 місяців.

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До нього також включено оціночні прибутки від грошових вкладів, облігацій, акцій, а також нерухомість і розкішні автомобілі.

Берн також заблокував переміщення активів в іноземній валюті на суму 7,4 мільярда франків, що належать російському центральному банку.